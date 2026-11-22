Ông Hà Huy Hồng, Phó Chủ tịch Quỹ "Hạt giống Việt" Báo Nhân Dân cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên trao học bổng cho tân sinh viên tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự buổi trao học bổng Quỹ "Hạt giống Việt" có đồng chí Giàng Thị Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên; đại diện ban giám hiệu 10 trường có học sinh được trao học bổng cùng đông đảo phụ huynh, học sinh các trường.

Báo cáo việc tuyển chọn tân sinh viên để trao học bổng, đồng chí Nguyễn Xuân Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: Căn cứ các tiêu chí, điều kiện của Quỹ "Hạt giống Việt" về việc trao học bổng, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã thông báo đến các trường học trực thuộc và chính quyền địa phương để bình chọn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên báo cáo việc xét chọn tân sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng Quỹ "Hạt giống Việt". (Ảnh: LÊ LAN)

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các trường, các xã, Sở đề nghị Quỹ trao học bổng cho 25 tân sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt, vừa đỗ vào các trường đại học, chuyên nghiệp khối ngành sư phạm, nông nghiệp, y, dược… bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó 25 sinh viên được nhận học bổng "Hạt giống Việt" là học sinh đã từng theo học tại 10 trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên, dự, chúc mừng các tân sinh viên tỉnh Điện Biên được nhận học bổng. (Ảnh: LÊ LAN)

Mỗi suất học bổng "Hạt giống Việt" được trao cho các em tân sinh viên của tỉnh Điện Biên lần này có trị giá 10 triệu đồng, là món quà quý báu hỗ trợ các em trong những ngày đầu đến giảng đường; đồng thời động viên, nâng đỡ kịp thời ước mơ làm giàu tri thức của các em, giúp các em có thêm động lực và niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Chúc mừng 25 tân sinh viên của tỉnh Điện Biên được nhận học bổng "Hạt giống Việt", ông Hà Huy Hồng, Phó Chủ tịch Quỹ "Hạt giống Việt" cho biết: Chương trình được triển khai với mong muốn tiếp sức cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn ghi nhận những nỗ lực, ý chí vươn lên của các em, giúp sinh viên vơi bớt khó khăn về chi phí học tập, sinh hoạt, thêm vững tin trên con đường chinh phục tri thức.

Ông Hà Huy Hồng, Phó Chủ tịch Quỹ "Hạt giống Việt" phát biểu tại buổi trao học bổng. (Ảnh: LÊ LAN)

Được biết, sau hơn 14 năm kể từ ngày thành lập, Quỹ "Hạt giống Việt" Báo Nhân Dân đã trao gần 3.000 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên; trao hàng trăm căn nhà tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao học bổng Quỹ "Hạt giống Việt" cho tân sinh viên tỉnh Điện Biên lần này do Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đồng hành. Trước đó, ngày 21/11, tại tỉnh Lai Châu, Quỹ đã trao 25 suất học bổng tặng 25 tân sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu.