Điện ảnh Việt Nam tìm cơ hội quảng bá tại Liên hoan phim Busan 2026

Toàn cảnh gian hàng tại Hội chợ Nội dung và Phim Châu Á (ACFM). Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Ngày 10/10, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chính thức khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Hội chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM), thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026) tại Hàn Quốc. Mục tiêu của hoạt động nhằm quảng bá môi trường làm phim, giới thiệu bối cảnh địa phương và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.

Hoạt động từ ngày 10-13/10, gian hàng tập trung giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam thông qua hệ thống ấn phẩm, video quảng bá hình ảnh Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa điểm quay phim tiềm năng.

VFDA cũng công bố các thông tin về Chỉ số Thu hút sản xuất phim (PAI) nhằm giúp các nhà sản xuất quốc tế dễ dàng đánh giá điều kiện triển khai dự án tại Việt Nam. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào sản xuất, đồng sản xuất, phát hành và thu hút trực tiếp các đoàn làm phim nước ngoài.

Ngay trong ngày khai trương, không gian của điện ảnh Việt Nam đã thu hút lượng lớn chuyên gia đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trong đó có sự xuất hiện của nhiều đạo diễn từng gắn bó với điện ảnh Việt Nam như Brillante Ma Mendoza (Philippines) hay Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) – người vừa nhận giải thưởng 8.600 USD cho dự án phim nghệ thuật tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV năm 2026.

Một nội dung trọng tâm khác của VFDA tại sự kiện là chiến dịch quảng bá Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Trải qua 4 kỳ tổ chức từ năm 2023, sự kiện này đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực thông qua các chương trình hỗ trợ, ươm mầm tài năng.

Việc đẩy mạnh giới thiệu DANAFF tại Busan đóng vai trò chiến lược trong việc quảng bá hình ảnh TP Đà Nẵng, đồng thời củng cố mạng lưới quan hệ với giới chuyên môn điện ảnh trên toàn cầu.

Trần Trọng