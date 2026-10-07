Điện ảnh Việt Nam mở rộng hiện diện tại Liên hoan phim quốc tế Busan

Với 247 tác phẩm đến từ 59 quốc gia, BIFF lần thứ 31 giới thiệu số lượng tác phẩm cao nhất kể từ năm 2019, trong đó có 95 phim ra mắt thế giới.

BIFF đưa vào nhóm 17 liên hoan phim hàng đầu thế giới cùng Cannes, Berlin và Venice. (Nguồn: Yonhap)

BIFF nâng vị thế trên bản đồ điện ảnh quốc tế

Việc được FIAPF đưa vào nhóm 17 liên hoan phim hàng đầu thế giới cùng Cannes, Berlin và Venice được xem là dấu mốc quan trọng đối với BIFF sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển.

Không chỉ được FIAPF công nhận, BIFF năm nay còn được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đưa vào danh sách 6 liên hoan phim có giải thưởng đủ điều kiện để các tác phẩm đoạt giải được xem xét cho đề cử Oscar ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất. Những thay đổi này được kỳ vọng mở rộng hơn nữa sức ảnh hưởng của BIFF đối với điện ảnh châu Á và quốc tế.

Tại hạng mục tranh giải chính, 14 bộ phim của các nền điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Iran, Đài Loan (Trung Quốc) và Uzbekistan cạnh tranh giải thưởng Busan. Hội đồng giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm vai trò trưởng ban.

Điện ảnh Hàn Quốc góp mặt với nhiều tác phẩm đáng chú ý. The table: Day and night của đạo diễn Kim Jong Kwan được chọn chiếu mở màn. Các phim Dora của July Chung và Still shining, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên Kim Hye Ja sau 9 năm, cũng thu hút sự quan tâm tại liên hoan.

BIFF đồng thời tổ chức nhiều chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, quy tụ các đạo diễn, diễn viên Hàn Quốc như Lee Chang Dong cùng êkíp Possible love, Kim Go Eun, Kim Min Ha và Shin Min A.

Nhiều gương mặt quốc tế cũng tham dự, trong đó có Maggie Gyllenhaal, Isabelle Huppert, Zhou Xun và Fan Bingbing. Đạo diễn Alfonso Cuarón, tác giả Gravity và Roma, lần đầu đến Hàn Quốc tham dự BIFF.

Điện ảnh Việt Nam hiện diện ở 4 hạng mục

Việt Nam có 5 tác phẩm được lựa chọn tại BIFF 31, thuộc 4 hạng mục - số lượng hạng mục tham dự nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam tại liên hoan này từ trước đến nay.

Đáng chú ý, 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn tranh giải tại hạng mục Vision-Asia. Đây là một trong những hạng mục dành cho các tác phẩm thể hiện những góc nhìn và cách tiếp cận đáng chú ý của điện ảnh châu Á.

Tác phẩm Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần được chọn công chiếu thế giới lần đầu tại hạng mục Midnight Passion. Trong khi đó, Thính giác của đạo diễn Lê Bảo và Hộ linh tráng sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt trong chương trình A Window on Asian Cinema, nơi giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh châu Á đương đại.

Ở hạng mục Wide Angle: Documentary Showcase, bộ phim Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng của đạo diễn Nông Nhật Quang được lựa chọn trình chiếu.

Sự hiện diện của 5 tác phẩm Việt Nam ở 4 chương trình cho thấy phạm vi tham dự ngày càng rộng của điện ảnh Việt Nam tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn của khu vực. Đây cũng là cơ hội để các tác phẩm tiếp cận giới chuyên môn, nhà phát hành và khán giả quốc tế.

Với định hướng tôn vinh điện ảnh châu Á, BIFF 31 trao giải Nhà làm phim châu Á của năm cho nữ diễn viên Michelle Yeoh, người châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Giải Camellia được trao cho đạo diễn Hong Kong (Trung Quốc) Ann Hui nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của bà đối với điện ảnh và việc thúc đẩy vai trò, quyền năng của phụ nữ trong ngành.

Phim “Hộ linh tráng sĩ” góp mặt trong chương trình A Window on Asian Cinema. (Nguồn: BHD)

Bên cạnh các chương trình chiếu phim, BIFF còn tổ chức Chợ Nội dung và Phim châu Á từ ngày 10-13/10, tạo không gian kết nối các nhà làm phim, nhà đầu tư và nhà phân phối quốc tế.

Việc được FIAPF công nhận là liên hoan phim “hạng A”, cùng sự gia tăng về số lượng tác phẩm và sự hiện diện của nhiều tên tuổi quốc tế, đang mở thêm vị thế mới cho BIFF trong hệ thống các sự kiện điện ảnh lớn của thế giới.

Với điện ảnh Việt Nam, sự góp mặt của 5 tác phẩm ở 4 hạng mục cũng tạo thêm cơ hội quảng bá phim Việt và kết nối với thị trường điện ảnh quốc tế.