Điện ảnh Việt Nam mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế từ Busan

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch BIFF; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia và đại diện các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Đại biểu, khách mời và các diễn giả Việt Nam, quốc tế chụp ảnh kỷ niệm tại tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam và thế giới”

Sự hiện diện của ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF), cùng đông đảo nhà quản lý, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh cho thấy những cơ hội hợp tác mới đang được đặt ra với điện ảnh Việt Nam.

Với vai trò đặt nền móng cho BIFF, một trong những liên hoan phim có ảnh hưởng tại châu Á, ông Kim Dong-ho đánh giá cao những bước phát triển của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), đồng thời ghi nhận nỗ lực của TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc DANAFF trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, kết nối điện ảnh châu Á với thế giới.

Ông Kim Dong-ho bày tỏ kỳ vọng các hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ phát biểu về hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc và những cơ hội kết nối, phát triển điện ảnh trong khuôn khổ tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao những hoạt động xúc tiến, quảng bá điện ảnh do VFDA tổ chức, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất và đại diện các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế.

Theo Đại sứ, việc xây dựng và phát triển DANAFF là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận nhằm tăng cường kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới.

Đại sứ nhấn mạnh, hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc cần tiến xa hơn các hoạt động giao lưu văn hóa, hướng tới những dự án cụ thể trong phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành và đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điện ảnh cần gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền tác giả, quyền lợi nghệ sĩ và tính độc đáo của sáng tạo.

Ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch LHPQT Busan đánh giá cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của VFDA khi đưa toạ đàm và DANAFF đến với LHPQT Busan

Từ đưa phim ra thế giới đến xây dựng thị trường trong nước

Phát biểu khai mạc, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh vai trò của các liên hoan phim trong việc đưa tác phẩm đến với những nhóm khán giả mới, tạo dựng quan hệ nghề nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác. Điện ảnh Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực với sự xuất hiện của các tài năng trẻ và sự phát triển của thị trường trong nước.

Tuy nhiên, để những chuyển động này tạo dựng được vị thế bền vững trên trường quốc tế, điện ảnh Việt Nam cần có hệ thống hỗ trợ và kết nối hiệu quả hơn.

Từ định hướng đó, bà giới thiệu các chương trình dự kiến của DANAFF V, gồm giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, APEC Cinema Spotlight, DANAFF Talents và DANAFF Industry Connect. Các chương trình hướng tới sự kết hợp giữa quảng bá tác phẩm, phát triển tài năng, hỗ trợ dự án và kết nối đối tác quốc tế.

Những trao đổi tại tọa đàm cũng cho thấy hội nhập điện ảnh không chỉ nằm ở việc đưa phim tham dự các liên hoan phim quốc tế, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường sáng tạo, phát triển dự án và mở rộng con đường đưa tác phẩm đến với khán giả.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), phát biểu khai mạc tọa đàm tại Busan

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tác giả phim Đập cánh giữa không trung, đến Busan lần này với bộ phim mới 1982. Nữ đạo diễn chia sẻ những trải nghiệm hơn một thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại đây.

Nhớ lại những ngày đầu tham gia khi còn là một nhà làm phim trẻ với nhiều dự án chưa hoàn thiện, nữ đạo diễn nhấn mạnh ý nghĩa của môi trường nghề nghiệp có thể truyền cảm hứng, giúp người làm phim tìm thấy sự đồng hành và kiên trì với con đường sáng tạo.

Trở lại Busan sau hơn 12 năm, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp xúc động khi chứng kiến sự hiện diện ngày càng đông đảo của các nhà làm phim, nhà sản xuất và tổ chức điện ảnh Việt Nam.

Quang cảnh tọa đàm

Dù vậy, nữ đạo diễn cũng chỉ ra một thách thức chưa được giải quyết triệt để: Thiếu không gian chiếu phim phù hợp để phim nghệ thuật, phim độc lập tiếp cận khán giả trong nước sau hành trình tại các liên hoan phim quốc tế.

Từ góc nhìn của điện ảnh độc lập Đông Nam Á, đạo diễn Indonesia Yosep Anggi Noen cho rằng nhà làm phim cần trung thành với những câu chuyện và mối quan tâm thực sự của mình, thay vì sáng tác chỉ để đáp ứng thị hiếu tuyển chọn của các liên hoan phim.

Trong khi đó, giám tuyển Kim Young-woo, chuyên gia từng tham gia Ban Chương trình BIFF và phụ trách Asian Cinema Fund, Asian Project Market, nhận định sự phát triển của thị trường nội địa cùng bản sắc sáng tạo riêng đang tạo thêm cơ hội để phim Việt được chú ý trên trường quốc tế.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ trải nghiệm hơn một thập kỷ gắn bó với các hoạt động phát triển dự án tại Busan

Các ý kiến đặt ra một vấn đề đáng lưu tâm: Sự hiện diện tại các liên hoan phim có thể mở đường cho tác phẩm và nhà làm phim, nhưng để tạo dựng vị thế lâu dài, điện ảnh Việt Nam cần đồng thời phát triển thị trường trong nước, củng cố năng lực sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ các dự án.

DANAFF hướng tới những kết nối tạo giá trị thực chất

Một nội dung trọng tâm của tọa đàm là định hướng phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối thị trường, hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết Đà Nẵng mong muốn nghiên cứu kinh nghiệm từ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) tại Busan để phát triển các hoạt động kết nối dự án với nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phát hành; thúc đẩy đồng sản xuất, mua bán bản quyền; đồng thời khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và di sản như nguồn tài sản trí tuệ có tiềm năng phát triển thành tác phẩm điện ảnh.

Theo nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch VFDA, đồng sáng lập BHD/Vietnam Media/Vietnam Studio, một thị trường điện ảnh không nhất thiết phải bắt đầu với quy mô lớn.

Đạo diễn Indonesia Yosep Anggi Noen trao đổi tại buổi tọa đàm

Điều quan trọng là duy trì hoạt động kết nối, hỗ trợ dự án và mở rộng hợp tác một cách bền bỉ. Đây cũng là hướng đi để DANAFF từng bước phát triển từ một sự kiện giới thiệu tác phẩm thành nền tảng kết nối các thành phần của công nghiệp điện ảnh.

Phần hỏi - đáp tại tọa đàm ghi nhận sự quan tâm cụ thể của doanh nghiệp và nhà sản xuất quốc tế đối với môi trường sản xuất phim tại Việt Nam.

Ông Dosuk Choi, Giám đốc vận hành Run Up Company (Hàn Quốc), đặt vấn đề hợp tác với diễn viên Việt Nam, phát triển nội dung và tài sản trí tuệ Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các chương trình đào tạo tài năng của VFDA và DANAFF.

Trao đổi về vấn đề này, TS. Ngô Phương Lan giới thiệu các hoạt động DANAFF Talents, trong đó có workshop diễn xuất được triển khai từ năm 2023, vườn ươm dự án, phát triển kịch bản và hợp tác với chuyên gia từ Đại học Columbia, Đại học Nam California (USC).

Bà cũng gợi mở nhu cầu nghiên cứu các quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhằm bổ sung nguồn lực cho đào tạo, phát triển dự án và sản xuất.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế trao đổi về vai trò của liên hoan phim trong kết nối, phát triển tài năng, hợp tác sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế cho điện ảnh Việt Nam

Ở góc độ hợp tác sản xuất, nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy), bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác và biên kịch Việt Nam cho dự án phim lấy bối cảnh hoàn toàn tại Việt Nam.

Đại diện VFDA cho biết hiện chưa có cơ chế quỹ hỗ trợ sản xuất phim cụ thể ở cấp trung ương để giới thiệu cho dự án, song Hiệp hội có thể làm đầu mối kết nối nhà sản xuất với các địa phương và tổ chức phù hợp.

Câu chuyện thu hút các đoàn phim quốc tế cũng được đặt ra từ góc nhìn của các địa phương. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, nhấn mạnh tiềm năng của Thủ đô với hệ thống di sản, kiến trúc, làng nghề và nguồn nhân lực nghệ thuật.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng Đà Nẵng cần song hành việc quảng bá bối cảnh với hoàn thiện thủ tục, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất phim.

Nhà sản xuất Leonard Bratti, đại diện Volos Films (Italy), trao đổi về cơ hội tìm kiếm đối tác, nguồn lực hỗ trợ và phát triển dự án phim quốc tế lấy bối cảnh tại Việt Nam

Tại tọa đàm, VFDA cũng giới thiệu định hướng phát triển Production Attraction Index (PAI) - Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim do Hiệp hội xây dựng, nhằm tập hợp thông tin về bối cảnh, điều kiện sản xuất, thủ tục, chính sách và cơ chế hỗ trợ tại các địa phương.

Những trao đổi tại Busan cho thấy nhu cầu hợp tác với điện ảnh Việt Nam đang được đặt ra trên nhiều phương diện, từ đào tạo nhân lực, phát triển kịch bản, kết nối dự án đến đồng sản xuất, phát hành và thu hút đoàn phim quốc tế. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp giữa các tổ chức điện ảnh, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và địa phương.

Từ những kết nối nghề nghiệp được hình thành tại các liên hoan phim đến việc xây dựng cơ chế hỗ trợ và môi trường sản xuất thuận lợi, hành trình hội nhập của điện ảnh Việt Nam cần được thúc đẩy bằng những bước đi cụ thể, bền bỉ.

Với vai trò kết nối của VFDA và định hướng phát triển DANAFF, các hoạt động tại Busan mở thêm cơ hội để quan hệ hợp tác điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới tiến gần hơn tới những dự án thực chất, có khả năng tạo giá trị lâu dài.