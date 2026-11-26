Điện ảnh Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của giới phê bình Pháp khi bộ phim "Thính giác" (tựa tiếng Anh: Hearing) của đạo diễn Lê Bảo được lựa chọn tranh giải quốc tế tại Liên hoan phim Ba châu lục lần thứ 48, diễn ra tại thành phố Nantes, miền Tây nước Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong bài viết đăng ngày 26/11, báo Le Monde đánh giá cao tài năng của đạo diễn Lê Bảo, đặc biệt là khả năng xử lý nhịp điệu, hình ảnh và âm thanh, những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của nhà làm phim trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.

Sinh năm 1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Bảo từng gây tiếng vang với bộ phim dài đầu tay "Vị" (Taste), giành Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo hạng mục Encounters (Những cuộc gặp gỡ) tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2021. Bộ phim "Thính giác" cũng từng tranh giải Báo Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Locarno (Thụy Sĩ) hồi tháng 8/2026.

Với thời lượng 128 phút, "Thính giác" khai thác những rạn nứt trong quan hệ gia đình và khó khăn trong giao tiếp giữa con người thông qua câu chuyện về một kỹ thuật viên chuyên đo âm thanh.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thời thơ ấu và đời sống gia đình của đạo diễn. Bộ phim là kết quả hợp tác sản xuất giữa 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Singapore, Na Uy, Pháp, Indonesia, Saudi Arabia (Arập Xêút), Campuchia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Le Monde, điện ảnh Việt Nam đang cho thấy sức sáng tạo đáng chú ý với sự xuất hiện của những gương mặt đạo diễn tài năng. Tại Liên hoan phim Ba châu lục, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng giành giải Khinh khí cầu Vàng năm 2024 với bộ phim "Tro tàn rực rỡ", trong khi đạo diễn Trương Minh Quý giành giải Khinh khí cầu Bạc năm 2025 và là thành viên Ban giám khảo liên hoan phim năm nay.

Diễn ra từ ngày 20–28/11, Liên hoan phim Ba châu lục là sự kiện điện ảnh quốc tế dành cho các tác phẩm đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Kết quả tranh giải quốc tế năm nay dự kiến được công bố ngày 27/11./.