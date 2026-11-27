Điện ảnh Việt Nam được ghi nhận tại Liên hoan phim Ba châu lục
Điện ảnh không chỉ là nghệ thuật kể chuyện mà còn là cách để mỗi nền văn hóa giới thiệu bản sắc của mình với thế giới. Tại Liên hoan phim Ba châu lục lần thứ 48 đang diễn ra ở thành phố Nantes, Pháp, bộ phim “Thính giác” của đạo diễn Lê Bảo được lựa chọn tranh giải quốc tế, tiếp tục thu hút sự chú ý của giới phê bình dành cho điện ảnh Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-anh-viet-nam-duoc-ghi-nhan-tai-lien-hoan-phim-ba-chau-luc-246261127184909165.htm