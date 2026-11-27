Ngày 26/11, buổi ra mắt của "Running Man Vietnam 2026: Về nhà" chính thức diễn ra, đánh dấu cuộc hội ngộ giữa Gia tộc R và cộng đồng người hâm mộ Runnie trước thềm bộ phim khởi chiếu tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc từ ngày 27/11/2026.