Điện ảnh Việt cuối năm: Cuộc đua phòng vé cạnh tranh cam go trước thềm phim Tết

Lịch phát hành chật chội và sự đa dạng thể loại

Bức tranh điện ảnh Việt Nam những tháng cuối năm 2026 cho thấy sự bùng nổ về số lượng tác phẩm và đa dạng mảng đề tài. Các nhà sản xuất đã mạnh dạn tung ra những dự án trọng điểm thay vì chờ đợi đến "miếng bánh" dịp Tết Nguyên đán 2027.

Phát pháo hiệu cho sự bùng nổ này phải kể đến Trại buôn người (đạo diễn Toni Dương Bảo Anh). Ra rạp từ cuối tháng 9, tác phẩm này đã tạo nên cơn chấn động phòng vé khi vượt qua hàng loạt dự án trước đó để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026.

Tiếp nối đà sôi động, tháng 11 chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của các tựa phim đình đám trải dài từ tâm lý gia đình, hài hước đến giật gân, kỳ bí. Phân khúc tâm lý gia đình đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của bộ đôi Hồng Đào - Phương Anh Đào trong Ngày con còn mẹ (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Bên cạnh đó là sức nóng từ thương hiệu Chị chị em em 3, hay mảng hài - hành động với tác phẩm Bò sữa bay có sự góp mặt của hoa hậu Tiểu Vy.

Nửa cuối tháng 11 và tháng 12, rạp chiếu tiếp tục đón nhận những dự án đáng chú ý như Trại giam hạnh phúc (đạo diễn Trung Lùn), cùng các phim kinh dị mang chất liệu dân gian như Mẹ mìn và Huyết thống.

Với đề tài mới lạ, "Trại giam hạnh phúc" của đạo diễn Trung Lùn là một trong những mảnh ghép thú vị tạo nên sự đa dạng cho thị trường điện ảnh Việt cuối năm. Ảnh: NSX

Áp lực suất chiếu: Chất lượng quyết định "đường dài"

Nhiều phim Việt liên tiếp ra rạp tạo nên không khí sôi động, nhưng cũng đặt các nhà sản xuất trước bài toán cạnh tranh vô cùng gay gắt. Không chỉ đối đầu trực tiếp với nhau, các dự án cuối năm còn phải chịu áp lực chạy đua với thời gian trước khi phòng vé chính thức bị thống trị bởi loạt "bom tấn" mùa Tết 2027.

Điển hình cho sức ép khổng lồ của mùa phim Tết năm nay là sự xuất hiện của đạo diễn "nghìn tỉ" Trấn Thành với dự án phim Bộ tứ báo thủ, cùng với đó là dự án điện ảnh trinh thám kỳ bí Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ. Việc né tránh đối đầu trực tiếp với hai "ông lớn" mang tính bảo chứng doanh thu này chính là lý do khiến đường đua rạp chiếu tháng 11 và 12 trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

Sức nóng từ bom tấn Tết "Thám tử Kiên" khiến phòng vé cuối năm thêm cam go. Ảnh: NSX

Khảo sát thị trường cho thấy, khoảng 50% lượng khán giả ra rạp tập trung vào tuần đầu tiên phim công chiếu, sau đó giảm mạnh xuống còn khoảng 36,7% ở tuần thứ hai và chỉ hơn 13% ở tuần thứ ba. Áp lực chia sẻ suất chiếu với các phim ngoại và chính các đối thủ quốc nội khiến các bộ phim nếu không duy trì được sức mua ổn định sẽ nhanh chóng bị đẩy khỏi rạp.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe và sòng phẳng, sự khác biệt về chất lượng kịch bản, diễn xuất là "vũ khí" duy nhất giúp phim trụ hạng. Những chiêu trò truyền thông rầm rộ không còn đủ sức che đậy một tác phẩm hời hợt. Hiệu ứng truyền miệng (word of mouth) đóng vai trò quyết định, mở ra một cuộc sàng lọc tự nhiên khắc nghiệt nhưng vô cùng cần thiết để điện ảnh Việt có một bước đệm vững chắc trước khi bước vào cuộc đại chiến phòng vé Tết 2027 đầy hứa hẹn.