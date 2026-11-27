Thiếu tướng Nguyễn Văn Dạo, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Thực hiện của quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng tiến hành bàn giao một phần chức năng, nhiệm vụ và kho tư liệu phim nhựa từ Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng sang Điện ảnh Quân đội nhân dân để quản lý, khai thác và sử dụng. Theo đó, nội dung bàn giao gồm nhiệm vụ sản xuất phim, lưu trữ tư liệu phim ảnh, truyền hình về các đề tài liên quan đến công tác, chiến đấu của các lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng.

Kho tư liệu được bàn giao gồm 1.939 hộp, với 471.763m phim nhựa, đã được làm sạch và bảo quản theo quy định. Đây là nguồn tư liệu có giá trị đặc biệt, được tích lũy qua nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng, ghi lại những sự kiện, nhân vật, địa danh và dấu mốc lịch sử gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng và đời sống của nhân dân trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đã ôn lại chặng đường hơn 58 năm xây dựng và trưởng thành của Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng. Trong suốt chặng đường ấy, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, chiến sĩ của đơn vị luôn bám sát cơ sở, có mặt tại những địa bàn khó khăn, gian khổ, kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thực về cuộc sống, công tác, huấn luyện, chiến đấu của quân và dân trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Đến nay, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng đã sản xuất gần 200 phim tài liệu nhựa, trên 300 phim tài liệu, phóng sự video, hơn 300 chương trình tổng hợp bằng tiếng dân tộc và 10 phim truyện. Nhiều tác phẩm có giá trị như: “Trên vĩ tuyến 17”, “Lũy thép Quảng Bình”, “Ngọn cờ Hiền Lương”, “Đầu nguồn sông Mã”, “Chặng đường biên giới”, “Lời hứa”, “Trên đỉnh Pù Nhi”... Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các nhà biên kịch, đạo diễn, quay phim của đơn vị đã trực tiếp tham gia ghi hình chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972 và nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nhấn mạnh, việc bàn giao lần này không chỉ là sự chuyển giao nhiệm vụ và tư liệu giữa hai đơn vị mà còn là sự tiếp nối một chặng đường lịch sử, tiếp nối truyền thống, tâm huyết và thành quả lao động nghệ thuật của nhiều thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng mong muốn Điện ảnh Quân đội nhân dân quan tâm quản lý, bảo quản an toàn kho tư liệu; sớm xây dựng kế hoạch số hóa theo lộ trình phù hợp, bảo đảm lưu giữ lâu dài, hạn chế nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, chia sẻ và phát huy giá trị nguồn tư liệu quý. Sau bàn giao, hai đơn vị tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ phối hợp, quan tâm tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những chiến công, hy sinh thầm lặng và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, khẳng định việc tiếp nhận nhiệm vụ và kho tư liệu phim nhựa từ Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử được nhiều thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng dày công vun đắp. Đại tá Nguyễn Thu Dung cho biết, sau khi tiếp nhận, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ chú trọng công tác quản lý, bảo quản, xây dựng kế hoạch số hóa, khai thác hiệu quả kho tư liệu; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trong sản xuất các tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và lịch sử, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng.

Đại diện hai đơn vị đã ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ và tư liệu phim của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng về Điện ảnh Quân đội nhân dân. Ảnh: Cẩm Linh

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dạo ôn lại bề dày truyền thống của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đồng thời nhấn mạnh, việc tiếp nhận nhiệm vụ và kho tư liệu phim nhựa từ Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng lần này vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm, đánh dấu bước phát triển mới của Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dạo yêu cầu Điện ảnh Quân đội nhân dân sớm đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; khẩn trương kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn; chủ động đưa các nhiệm vụ được tiếp nhận vào chương trình, kế hoạch công tác năm. Đồng thời, xây dựng lộ trình số hóa phù hợp, tập trung ưu tiên số hóa các tư liệu quý, bảo đảm lưu giữ lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị kho tư liệu.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị đề nghị Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; duy trì việc phối hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác sản xuất các tác phẩm điện ảnh về lực lượng Bộ đội Biên phòng và sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.