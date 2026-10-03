Điện ảnh Quân đội hé lộ tác phẩm mới sau 'Mưa đỏ'

NSƯT Bùi Tuấn Dũng viết kịch bản gốc “Đất lửa”, NSƯT Đặng Thái Huyền phát triển kịch bản và đạo diễn.

“Đất lửa” được thực hiện theo chủ trương đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt. Theo thông tin từ Điện ảnh Quân đội nhân dân, kịch bản văn học và kịch bản đạo diễn của phim đã được xây dựng, hiện tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa trong quá trình chuẩn bị sản xuất.

NSƯT Bùi Tuấn Dũng là tác giả kịch bản gốc của “Đất lửa”. NSƯT Đặng Thái Huyền đảm nhiệm phát triển, hoàn thiện kịch bản và đạo diễn. Đây là lần đầu 2 nghệ sĩ cùng hợp tác trong một dự án phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng.

Tham gia quá trình hoàn thiện nội dung, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đảm nhiệm biên tập kịch bản và biên tập phim. Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, giữ vai trò Giám đốc sản xuất, phụ trách công tác tổ chức, điều phối và các điều kiện phục vụ dự án.

Công tác chuẩn bị “Đất lửa” đang được triển khai trên nhiều phương diện, gồm khảo sát, nghiên cứu tư liệu, chuẩn bị mỹ thuật, kỹ thuật và tuyển chọn diễn viên. Phim dự kiến được thực hiện bằng công nghệ kỹ thuật số 4K, với hệ thống bối cảnh rộng, trải qua nhiều địa điểm và thời điểm lịch sử.

Dự án cũng dự kiến thành lập Ban cố vấn lịch sử gồm các chuyên gia, nhà khoa học để hỗ trợ nghiên cứu, đối chiếu tư liệu và tái hiện bối cảnh. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng đối với dự án khi câu chuyện phim gắn với những sự kiện và nhân vật trong lịch sử.

Theo định hướng được Điện ảnh Quân đội nhân dân đặt ra, “Đất lửa” phải bảo đảm tính chính xác lịch sử, vững vàng về tư tưởng, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và khả năng tiếp cận công chúng.

Với dự án mới, đơn vị tiếp tục lựa chọn chiến tranh và người lính làm chất liệu, đồng thời đặt yêu cầu nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ điện ảnh trong quá trình xây dựng tác phẩm.