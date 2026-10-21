Điện ảnh kết nối văn hóa Việt Nam và Italy

Tuần phim giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Italy.

Tuần phim không chỉ nhằm giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn hướng tới sứ mệnh lan tỏa, kết nối văn hóa hai nước thông qua những câu chuyện hấp dẫn, khơi gợi góc nhìn mới về Italy đương đại.

Điện ảnh là ngôn ngữ nghệ thuật tuyệt vời để giới thiệu một đất nước tới công chúng ở một đất nước khác. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, khán giả có thể tiếp cận những góc nhìn chân thực về xã hội, lề thói, trải nghiệm, các giá trị cũng như mong ước, khát vọng của một dân tộc.

Từ cách tiếp cận đó, 6 bộ phim được lựa chọn trình chiếu tại Tuần phim năm nay mang đến những lát cắt khác nhau về đời sống Italy. Đây cũng là dịp để khán giả Việt Nam khám phá di sản văn hóa phong phú, sức sáng tạo đương đại và sự đa dạng của xã hội Italy, qua đó tăng cường sự thấu hiểu và củng cố mối gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia.

Sáu tác phẩm được giới thiệu gồm La Grazia (Ân xá), Il Maestro (Bậc thầy quần vợt), Primavera (Mùa xuân), Gioia Mia (Người yêu dấu), Le Città di Pianura (Ly cuối) và Diamanti (Những viên kim cương). Mỗi bộ phim là một cách kể chuyện riêng, góp phần phác họa diện mạo điện ảnh Italy hôm nay, nơi những giá trị văn hóa, trải nghiệm cá nhân và những chuyển động của đời sống đương đại được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật thứ bảy.

Một điểm đáng chú ý của Tuần phim Italy tại Việt Nam năm nay là sự đa dạng về xuất phát điểm và nền tảng sáng tạo của các đạo diễn. Bên cạnh những nhà làm phim đã thành danh, có nhiều năm gắn bó với điện ảnh, chương trình còn giới thiệu các đạo diễn trẻ mới bắt đầu thực hiện phim dài, cũng như những nghệ sĩ chuyển hướng từ các lĩnh vực sân khấu, opera, diễn xuất hoặc công việc hậu trường.

Sự đa dạng này mở ra cơ hội để khán giả tiếp cận nhiều cách tiếp cận nghệ thuật, phong cách kể chuyện và quan niệm sáng tạo khác nhau. Qua đó, Tuần phim góp phần gợi mở những cuộc trao đổi về sự vận động của điện ảnh Italy, đồng thời cho thấy mối liên hệ giữa điện ảnh với các loại hình nghệ thuật khác.

Không dừng lại ở hoạt động trình chiếu, sự kiện còn tạo không gian đối thoại hai chiều thông qua các buổi thảo luận với sự tham gia của đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam và Italy sau các suất chiếu khai mạc và bế mạc. Đây là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, trao đổi góc nhìn nghề nghiệp và tìm kiếm những điểm gặp gỡ trong quá trình làm phim.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần phim còn có tọa đàm chuyên sâu với chủ đề Điện ảnh không đứng một mình - Tính liên ngành trong nghệ thuật từ góc nhìn điện ảnh. Nội dung này hướng sự chú ý tới mối quan hệ giữa điện ảnh với các lĩnh vực nghệ thuật khác, đồng thời gợi mở khả năng hợp tác, giao thoa trong sáng tạo.

Thông qua các hoạt động trình chiếu và trao đổi chuyên môn, Tuần phim Italy tại Việt Nam 2026 kỳ vọng mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh phong phú, góp phần tăng cường hiểu biết về văn hóa Italy và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.