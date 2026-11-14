Điện ảnh kết nối người Việt xa xứ với cội nguồn

Ngày 14.11, tại Hà Nội, đã diễn ra vòng chung kết tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Beyond the Broken Bridge – Hành trình tìm nguồn cội.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (đứng giữa) cùng các cố vấn bộ phim và BTC dự án

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định, Beyond the Broken Bridge – Hành trình tìm nguồn cội là dự án nghệ thuật thể hiện hành trình tìm về cội nguồn của kiều bào, qua đó chuyển tải tình cảm luôn hướng về quê hương của người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, đang vươn mình phát triển.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện của cộng đồng người Việt xa xứ, bộ phim xoay quanh nhân vật Đan – một người trẻ trưởng thành giữa hai nền văn hóa, trở về Việt Nam để tìm hiểu quá khứ gia đình.

Những cuộc gặp gỡ trên quê hương đưa nhân vật đối diện với khoảng cách thế hệ, những tổn thương chưa được hóa giải và câu hỏi về nơi mình thực sự thuộc về. Qua hành trình ấy, tác phẩm đặt ra những suy ngẫm về tình thân, bản sắc văn hóa và sợi dây gắn kết giữa mỗi người với cội nguồn.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành cho rằng, bộ phim có mục đích giới thiệu đến công chúng Đức và châu Âu hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với bản sắc văn hóa riêng, không bị hòa tan, giàu tình yêu thương và nghị lực vượt qua những mặc cảm, khó khăn.

Đặc biệt, tác phẩm hướng tới khắc họa những câu chuyện truyền cảm hứng về sự đóng góp của người Việt cho sự phát triển của nước sở tại, quá trình xây dựng cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, bộ phim góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá du lịch, văn hóa, con người và cảnh quan Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, việc triển khai dự án cũng góp phần thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam” của cộng đồng kiều bào; hỗ trợ người Việt củng cố vị thế vững chắc không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn trên lĩnh vực văn hóa.

Quang cảnh sự kiện

Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất và giới thiệu bộ phim, đơn vị sản xuất Cinexia Productions ra mắt ba nhóm nhân sự gồm Hội đồng Cố vấn quản lý, Hội đồng Cố vấn chuyên môn và Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam – châu Âu, tạo nền tảng kết nối nguồn lực và hỗ trợ triển khai dự án tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Hội đồng Cố vấn chuyên môn quy tụ nhiều gương mặt nghệ thuật có uy tín. Trong đó, NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc, Viện phó Viện Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tham gia cố vấn; NSND Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam đảm nhiệm vai trò cố vấn âm nhạc; bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam cũng tham gia đồng hành cùng dự án.

Hội đồng cố vấn quản lý do PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, làm Chủ tịch.

Ba Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn gồm Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức; ông Giang Thành, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Hội đồng Xúc tiến thương mại Việt Nam – châu Âu có sự tham gia của ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC); ông Phan Văn Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển, cố vấn pháp lý cùng các thành viên khác.

Bộ phim do hãng Cinexia Productions (Đức) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Dự án do đạo diễn Kristina Schippling – nhà làm phim người Đức với hơn 300 giải thưởng điện ảnh quốc tế – cùng nhà sản xuất Aaron Le, đồng sáng lập Cinexia Productions và Tổng Giám đốc Cinexia Productions Đỗ Thị Kiều Anh triển khai.

Theo kế hoạch, phim sẽ được ghi hình tại Việt Nam trong tháng 11 và 12.2026, với các bối cảnh tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương gồm Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng (Mũi Né) và Vĩnh Long (Cồn Chim).

Không chỉ là câu chuyện về hành trình trở về của một người trẻ, Beyond the Broken Bridge – Hành trình tìm nguồn cội còn kỳ vọng mở ra góc nhìn về đời sống, bản sắc và những đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Qua ngôn ngữ điện ảnh, dự án hướng tới kết nối những người Việt sống xa quê với đất nước, đồng thời đưa những câu chuyện về con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.