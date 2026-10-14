Điện ảnh đương đại Italia gặp gỡ khán giả Hà Nội

Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 diễn ra từ 27/10 đến 1/11. (Ảnh: Italia Film Week in Vietnam)

Sáu bộ phim được lựa chọn gồm: "La Grazia" (Ân xá), "Il Maestro" (Bậc thầy quần vợt), "Primavera" (Mùa xuân), "Gioia Mia" (Người yêu dấu), "Le Città di Pianura" (Ly cuối) và "Diamanti" (Những viên kim cương).

Theo Ban Tổ chức, tiếp nối truyền thống lan tỏa và kết nối văn hóa qua ngôn ngữ điện ảnh, 6 tác phẩm năm nay đến từ những đạo diễn có nền tảng sáng tạo khác nhau. Có người còn trẻ, có người đã thành danh và gắn bó nhiều thập kỷ với nghề, cũng có những đạo diễn bắt đầu hành trình sáng tạo từ nghệ thuật trình diễn, opera hoặc diễn xuất.

Lịch chiếu phim. (Ảnh: Italia Film Week in Vietnam)

Xuất phát từ những lĩnh vực sáng tạo khác nhau, các bộ phim mang đến góc nhìn đa chiều về xã hội và con người Italia, phản ánh những trăn trở của thời kỳ hậu hiện đại, cùng suy tư về các giá trị định nghĩa con người trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.

Kết nối văn hóa qua ngôn ngữ điện ảnh. (Ảnh: Italia Film Week in Vietnam)

Vé xem phim được phát miễn phí tại Casa Italia, số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, từ ngày 20/10.

Các buổi chiếu bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Mỗi khán giả được đăng ký tối đa 2 vé cho mỗi bộ phim. Khán giả đã có vé cần đến rạp trước 19 giờ 15 phút để ổn định chỗ ngồi.

Thông tin chi tiết về các bộ phim và việc phát vé được cập nhật trên trang Facebook chính thức của Tuần phim Italia tại Việt Nam.