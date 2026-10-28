Điện ảnh - cầu nối tăng cường gắn kết Việt Nam với Italia

Đưa điện ảnh Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam

Đại sứ Marco Della Seta nhìn nhận, sức hấp dẫn của điện ảnh nằm ở khả năng giúp con người thấu hiểu nhau ngay cả khi có khác biệt về ngôn ngữ. “Dù không nói cùng một ngôn ngữ, chỉ cần xem bộ phim, đọc phụ đề, bạn đã phần nào hiểu được điều đang diễn ra và cảm nhận được câu chuyện. Qua hình ảnh, âm thanh và diễn xuất của nhân vật, người xem có thể tiếp cận câu chuyện, cảm nhận và hiểu thêm về một nền văn hóa khác”, Đại sứ Marco Della Seta chia sẻ.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 Tuần phim giới thiệu 6 tác phẩm: La Grazia (Ân xá), Il Maestro (Bậc thầy quần vợt), Primavera (Mùa xuân), Gioia Mia (Người yêu dấu), Le città di pianura (Ly cuối) và Diamanti (Những viên kim cương). Các phim khai thác nhiều chủ đề, từ lựa chọn đạo đức, tình thầy trò, âm nhạc và tuổi trưởng thành đến tình thân, đời sống phụ nữ. Tại Hà Nội: Từ ngày 27-10 đến 1-11-2026, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, các suất chiếu bắt đầu lúc 19h30 hằng ngày. Tại thành phố Hồ chí Minh: Phim chiếu từ ngày 2 đến 7-11-2026, lúc 19h hằng ngày tại Galaxy Cinema, số 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành. Tất cả các suất chiếu đều miễn phí.

Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia từ ngày 27-10 đến 1-11. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Mỗi bộ phim còn gợi mở về cuộc sống qua bối cảnh, ngôn ngữ, cách kể chuyện và cách nhân vật ứng xử. Với những khán giả Việt Nam chưa từng đặt chân đến Italia, điện ảnh giúp họ hình dung rõ hơn về con người và đời sống tại đất nước này. “Dù Việt Nam và Italia khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử, nhưng cảm xúc và nhiều cách ứng xử vẫn có những điểm chung”, Đại sứ nhận định.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta (bên trái) và Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Eric Soulier trao đổi về Tuần phim. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Sức sống của điện ảnh Italia cũng được thể hiện qua những tác phẩm mới phản ánh các chuyển biến của xã hội đương đại. Tuần phim năm nay giới thiệu 6 bộ phim thuộc nhiều thể loại và phong cách, mở ra cơ hội để công chúng khám phá sự sáng tạo của các nhà làm phim Italia.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz trao đổi về Tuần phim. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tác phẩm khai mạc là La Grazia, phim mới nhất của đạo diễn Paolo Sorrentino, người từng giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc năm 2014 với The Great Beauty và được biết đến qua The Hand of God. Phim xoay quanh một tổng thống Italia hư cấu đứng trước những quyết định liên quan đến ân xá và việc hỗ trợ kết thúc sự sống, qua đó đặt ra những vấn đề về luật pháp, lương tâm, công lý và lòng khoan dung.

Đại sứ Marco Della Seta đánh giá những câu hỏi này vượt khỏi phạm vi chính trị, gợi suy ngẫm cho khán giả thuộc nhiều nền văn hóa. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Italia, La Grazia cũng sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 2-12-2026, tạo cơ hội để nhiều người yêu điện ảnh Việt Nam thưởng thức tác phẩm.

Bà Lê Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, phát biểu tại buổi khai mạc Tuần phim Italia. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Bà Lê Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, cho biết Trung tâm và Đại sứ quán Italia đã có nhiều năm phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu điện ảnh, trong đó có Tuần phim Italia tại Việt Nam. Việc duy trì hợp tác giúp đưa các tác phẩm điện ảnh Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam; hai bên cũng mong muốn mở rộng phối hợp trong thời gian tới.

Mở rộng nền tảng hợp tác song phương

Thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Italia đã xây dựng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó, giao lưu văn hóa cần tiếp tục được mở rộng để người dân hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu về đất nước và con người của nhau, Đại sứ Marco Della Seta chia sẻ.

Hợp tác văn hóa Việt Nam - Italia đã có nền tảng pháp lý từ Hiệp định hợp tác văn hóa ký năm 1990. Năm 2023, hai nước tiếp tục ký Chương trình hợp tác văn hóa cấp Chính phủ giai đoạn 2023-2026. Những khuôn khổ này tạo cơ sở để hai bên triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác văn hóa một cách có hệ thống hơn.

Các đối tác trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Nhằm duy trì các hoạt động này một cách thường xuyên, Đại sứ quán Italia đang trao đổi với các cơ quan sở tại về việc thành lập Viện Văn hóa Italia tại Việt Nam, hướng tới tổ chức các chương trình dài hạn, thúc đẩy kết nối văn hóa và giới sáng tạo hai bên.

Theo Đại sứ quán Italia, các hoạt động giảng dạy tiếng Italia tại Việt Nam, trao đổi sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu, cùng chương trình du học tại Italia góp phần mở rộng hợp tác giáo dục, học thuật, củng cố quan hệ song phương.

Trong thời gian chờ triển khai kế hoạch, Đại sứ quán vẫn tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa Italia tại Hà Nội, gồm chương trình về ẩm thực, thiết kế, nghệ thuật đương đại, khoa học, khám phá không gian, cùng các buổi biểu diễn âm nhạc, múa ba lê và xiếc tùy từng năm. Những hoạt động này thể hiện cách tiếp cận văn hóa rộng mở của Italia.

Tuần phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Italia cũng đang mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Italia đầu tư tại Việt Nam; kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, đặc biệt ở chiều hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Italia. Đại sứ Marco Della Seta cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư tại Italia, thúc đẩy trao đổi kinh tế cả hai chiều.

Khoa học - công nghệ cũng là lĩnh vực Italia chú trọng hợp tác với Việt Nam. Đại sứ quán làm đầu mối kết nối các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học trao đổi và triển khai hợp tác.

Trong lĩnh vực năng lượng, Italia tham gia Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), cam kết hỗ trợ Việt Nam 500 triệu euro để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với kinh nghiệm về thủy điện và kiến thức trong lĩnh vực địa nhiệt, Italia cũng sẵn sàng chia sẻ chuyên môn, góp phần mở rộng các lựa chọn năng lượng sạch cho Việt Nam.

Khán giả Việt Nam có dịp thưởng thức những kiệt tác của điện ảnh Italia Ảnh: Kiều Thoan Thu

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Italia tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, chuyên môn đến giao lưu nghệ thuật. Điện ảnh, bằng sức mạnh kể chuyện và khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, góp phần đưa công chúng Việt Nam đến gần hơn với xã hội Italia, gắn kết hai dân tộc.