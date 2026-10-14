Điểm yếu của thị trường vốn Hong Kong

Trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX). Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo một tổ chức hàng đầu trong ngành tài chính chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc), đã đến lúc thành phố cần mạnh dạn nới lỏng các quy định niêm yết và giao dịch, theo SCMP.

Qua đó, thành phố có thể thu hút thêm dòng vốn lớn, bứt phá trở thành bệ phóng cho các startup vươn ra thế giới.

Hiện Hong Kong chỉ có khoảng 100 quỹ đầu tư đang hoạt động, cho thấy các kênh đầu tư tư nhân nhắm vào những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở giai đoạn rất sớm. Con số này thấp hơn nhiều so với Thâm Quyến, nơi có khoảng 400 tổ chức hoạt động tương tự, theo ông Samson Tam Wai-ho, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Công nghiệp Điện tử Hong Kong (HKEIA).

Ngoài Thâm Quyến, Thượng Hải cũng có nhiều quỹ đầu tư hoạt động tích cực, góp phần đưa thành phố này trở thành những trung tâm khởi nghiệp, ông Tam chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với SCMP..

Ông cho biết : "Việc thiếu hụt các quỹ đầu tư và nhà đầu tư giai đoạn đầu dành cho các công ty khởi nghiệp là điểm yếu lớn nhất trong thị trường vốn Hong Kong, khiến chúng ta khó thu hút các nhà khởi nghiệp đến đây”.

Với góc nhìn của một nhà đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, ông Tam cho rằng để giải quyết vấn đề này, Hong Kong cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các quỹ đầu tư có thể thoái vốn thông qua việc niêm yết hoặc các thương vụ sáp nhập và mua lại.

“Tại Mỹ, các công ty có thể dễ dàng được niêm yết trên thị trường chứng khoán, chính vì vậy mà nơi đây quy tụ rất nhiều quỹ đầu tư và các công ty khởi nghiệp”, ông nói.

Vị Chủ tịch danh dự của HKEIA cũng cho rằng nếu Hong Kong có thể đơn giản hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp huy động vốn, sẽ có thêm nhiều quỹ đầu tư đặt trụ sở tại thành phố, và các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp cũng sẽ muốn chọn nơi này để khởi nghiệp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX), đơn vị vận hành sàn giao dịch chứng khoán của thành phố, đang dẫn đầu xu hướng này. Vào tháng 9, HKEX đã công bố dự thảo đề xuất rút ngắn thời gian chờ sau niêm yết với các công ty con được tách ra từ 3 năm giảm xuống còn 1 năm, đồng thời giảm số lượng giao dịch cần có sự chấp thuận của cổ đông. Đây là những giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn của thành phố trong cuộc đua thu hút dòng vốn niêm yết.

Thành lập vào năm 1980, HKEIA thúc đẩy sự phát triển và mở rộng toàn cầu của ngành công nghiệp điện tử và công nghệ Hong Kong. Hiện nay, hiệp hội có khoảng 300 doanh nghiệp thành viên, gồm hơn 20 công ty niêm yết quy mô lớn như Lenovo, VTech, Gold Peak Technology Group và nhiều công ty khác.

Hiệp hội cũng tham gia tư vấn và hỗ trợ tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá thành phố như một trung tâm huy động vốn cho các công ty khởi nghiệp và là một trung tâm công nghệ, góp phần thực hiện thành công với các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm của chính phủ.

Theo ông Tam, Hong Kong cũng cần tổ chức thêm các hoạt động kết nối giữa các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư.ng bố danh sách 100 doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành công nghiệp tương lai.

Ông cho biết HKEIA sẽ sắp xếp khoảng 30 doanh nghiệp tiên phong được gặp gỡ các nhà đầu tư, văn phòng quản lý tài sản gia đình và các tổ chức đầu tư khác.

"Hong Kong đã rất thành công trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô lớn huy động vốn trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu, thành phố cũng cần hỗ trợ nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn huy động vốn và vươn ra ra thị trường thế giới", ông Tam nói thêm.