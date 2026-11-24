Trận hòa New Zealand mang đến điểm số lịch sử cho U17 Việt Nam, nhưng đồng thời phơi bày những hạn chế rất lớn. Đội bóng của Cristiano Roland ba lần bị đối thủ dẫn trước và đều phải nỗ lực tìm bàn gỡ. Việc New Zealand có thêm hai lần sút trúng cột dọc càng cho thấy hàng thủ Việt Nam đã để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu những tình huống ấy trở thành bàn thắng, kết quả trận đấu có thể còn nặng nề hơn.

Đáng lo ngại hơn, New Zealand không phải đối thủ có sức tấn công quá đáng gờm. Trong 8 trận gần nhất ở sân chơi này, đội bóng châu Đại Dương chỉ ghi được 4 bàn nhưng phải nhận tới 26 bàn thua. Dẫu vậy, họ vẫn chọc thủng lưới U17 Việt Nam 3 lần. Đó là chi tiết khó bỏ qua khi đánh giá màn trình diễn của hàng phòng ngự Việt Nam, bởi những hạn chế đã xuất hiện ngay trước một đối thủ vốn không có hiệu suất ghi bàn cao.

U17 Việt Nam ghi 5 bàn sau hai trận tại U17 World Cup 2026, nhưng hàng phòng ngự đang trở thành điểm yếu đáng lo ngại nhất của thầy trò Cristiano Roland. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam có những điểm tích cực để giữ hy vọng. Đội bóng ghi 5 bàn sau hai lượt trận, thể hiện khả năng phản ứng tốt trong hoàn cảnh bị dẫn trước và duy trì tinh thần chiến đấu đến những phút cuối. Bàn gỡ hòa ở phút 92 trước New Zealand là minh chứng cho sự kiên trì của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở một giải đấu như World Cup, tinh thần thôi là chưa đủ nếu những sai sót phòng ngự liên tục xuất hiện. Hàng công có thể tạo ra bàn thắng, nhưng không thể trận nào cũng phải chạy đua với số bàn thua.

Trận đấu cuối cùng gặp U17 Mali sẽ là thử thách cực lớn đối với U17 Việt Nam. Đối thủ đã giành 6 điểm, sớm đoạt vé đi tiếp và cho thấy khả năng giải quyết trận đấu trước những đội bóng mạnh.

Với 6 bàn thua sau hai trận, U17 Việt Nam không thể bước vào cuộc đối đầu này với sự sai sót ở hàng phòng ngự. Muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out, thầy trò Cristiano Roland cần cải thiện khả năng bọc lót, hạn chế khoảng trống và bảo vệ khung thành tốt hơn.