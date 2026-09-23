Điểm yếu chí mạng của tuyển Việt Nam trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Mật độ thi đấu dày đặc đang trở thành nỗi lo với tuyển Việt Nam khi nhiều trụ cột phải liên tục ra sân trong thời gian ngắn. Lịch trình gồm 8 trận tại ASEAN Cup, 2 vòng V.League cùng một lượt trận Cúp Quốc gia hoặc Cúp châu Á. Riêng Công an Hà Nội (CAHN) còn phải đá thêm Siêu cúp Quốc gia và một trận sớm tại vòng 3 V.League.

Với các trụ cột của CAHN, Thể Công Viettel và tuyển Việt Nam, khoảng nghỉ giữa nhiều trận chỉ vào khoảng 4-5 ngày. Đình Bắc, Quang Hải hay Văn Hậu vì thế phải liên tục duy trì cường độ thi đấu cao trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ chấn thương và suy giảm thể lực.

Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều tuyển thủ Việt Nam gặp vấn đề thể lực

Sau FIFA Days, lịch thi đấu của các CLB tiếp tục nối dài. CAHN và Công an TP.HCM sẽ tham dự Shopee Cup vào ngày 7-8/10 trước khi trở lại các đấu trường quốc nội. Hai vòng đầu V.League cùng vòng loại Cúp Quốc gia cũng diễn ra trong bối cảnh các giải chuyên nghiệp áp dụng những quy định mới, trong đó có luật chống câu giờ của FIFA.

Cường độ trên sân vì thế được đẩy lên đáng kể, kéo theo nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Trận đá bù vòng 3 của CAHN cùng một số cuộc đối đầu tại vòng 2 đã xuất hiện những tình huống va chạm đáng chú ý. Một số đội trong nhóm đua trụ hạng thậm chí sớm dồn ưu tiên cho V.League và không đặt nặng mục tiêu tại Cúp Quốc gia.

Khoảng thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 cũng không thực sự dư dả. HLV Kim Sang-sik khó có điều kiện theo dõi đầy đủ các trận đấu đầu mùa vì lý do gia đình, trong khi quãng nghỉ giữa hai giải chưa đến một tháng. Điều đó khiến quá trình đánh giá phong độ và thể trạng của từng cầu thủ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Quang Hải một trong những trụ cột của tuyển Việt Nam phải rút khỏi FIFA ASEAN Cup vì chấn thương

Việc tiếp tục triệu tập phần lớn những gương mặt từng tham dự ASEAN Cup 2026 mang lại sự ổn định về nhân sự và chiến thuật. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng tiềm ẩn rủi ro khi các đối thủ đã có nhiều dữ liệu để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều có sự bổ sung đáng kể về nhân sự. Những cầu thủ Việt kiều, ngoại binh nhập tịch chất lượng cùng các ngôi sao giàu kinh nghiệm như Chanathip giúp các đội bóng này tạo ra nhiều phương án mới. Philippines cũng sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Bài toán của HLV Kim Sang-sik vì thế không chỉ nằm ở việc lựa chọn đội hình mạnh nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần cân bằng giữa mục tiêu thành tích, khả năng xoay tua và việc bảo đảm thể trạng cho các trụ cột trong suốt giải đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 được dự báo có tính cạnh tranh cao khi Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines đều sở hữu lực lượng đáng chú ý. Trong bối cảnh lịch thi đấu liên tục bào mòn thể lực, khả năng phân phối sức và sử dụng nhân sự hợp lý có thể trở thành yếu tố quan trọng với tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ vị thế tại khu vực.