Điểm tương đồng bất ngờ về phong cách thời trang của Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng

Quần jean rách, áo hoodie... đều là những kiểu trang phục được ca sĩ Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng ưa thích.

Gần đây, tin đồn ca sĩ Bảo Anh hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người xôn xao. Càng đáng nghi hơn là cả hai người trong cuộc không chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn. Trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng nhắn tin xin lỗi quản lý vì ồn ào không đáng có, thì Bảo Anh bóng gió trên trang cá nhân: “Open your mind before open your mouth” (tạm dịch: Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói).

Tạm gác việc Bảo Anh và Tiến Dũng có hẹn hò với nhau không qua một bên, nhiều người đã tinh ý nhận ra sự tương đồng của cả hai về phong cách thời trang. Cụ thể, Bảo Anh và Tiến Dũng đều mê quần jeans rách, thích mặc đồ đen, áo hoodie và ở hữu ít nhất một đôi giày thể thao màu đỏ.

Điểm tương đồng bất ngờ về phong cách thời trang của Bảo Anh vàBùi Tiến Dũng: Cả hai đều sở hữu một đôi giày màu đỏtrông rất sành điệu và bắt mắt.

Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng đều chuộng quần jean rách bụi bặm, cá tính.

Trang phục màu đen không thể thiếu trong tủ đồ của cả Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng.

Kiểu áo hoodie đều từng được Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng diện khi xuống phố

A.N (Theo Nld.com.vn)