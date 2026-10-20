Điểm tựa yêu thương cho trẻ mồ côi

Mới đây, đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đến thăm và nhận đỡ đầu em Hoàng Văn Thiết, sinh năm 2010, ở tổ dân phố Xuân Lâm (phường Gia Bình). Hoàn cảnh của Thiết đặc biệt khó khăn bởi bố mẹ em lần lượt qua đời do tai nạn và bệnh trọng; hai anh trai đều khuyết tật trí tuệ và bại não. Gia đình em thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án sân bay Gia Bình, hiện Thiết cùng các anh đang sinh sống tại khu tạm cư.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai (thứ 3 từ phải qua) trao hỗ trợ và nhận đỡ đầu em Hoàng Văn Thiết (phường Gia Bình).

Vượt lên những thiệt thòi trong cuộc sống, Thiết vẫn nỗ lực học tập tại lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Bình. Chia sẻ với hoàn cảnh của em, đồng chí Nguyễn Phương Mai nhận đỡ đầu Thiết với mức kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi em đủ 18 tuổi. Không chỉ hỗ trợ kinh phí góp phần giúp em vơi bớt khó khăn trước mắt, đây còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để em kiên trì học tập, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước xây dựng tương lai.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ kinh phí mà còn là sự sẻ chia, đồng hành lâu dài với trẻ em thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ. Để chương trình đến được với nhiều hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động kết nối nguồn lực, vận động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đồng thời triển khai nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tiêu biểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Động tổ chức chương trình trao nhận “Cha - Mẹ đỡ đầu”, kết nối các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhận đỡ đầu 40 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Các em được đồng hành, hỗ trợ trong học tập và cuộc sống với mức kinh phí từ 5 triệu đồng/năm trở lên.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ kinh phí mà còn là sự sẻ chia, đồng hành lâu dài với trẻ em thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ. Để chương trình đến được với nhiều hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động kết nối nguồn lực, vận động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đồng thời triển khai nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Tại xã An Lạc, 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng đại diện các tổ chức đoàn thể, công an, quân sự xã nhận đỡ đầu và trao kinh phí hỗ trợ 3 triệu đồng/trẻ/ 6 tháng. Công an phường Việt Yên cũng triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu - Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an, cùng em vững bước đến trường”. Việc huy động sự tham gia của nhiều lực lượng tại địa phương góp phần mở rộng đối tượng được hỗ trợ, đồng thời tạo sự gắn kết, trách nhiệm giữa cộng đồng với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh việc vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, nhiều địa phương còn phát huy tinh thần tiết kiệm, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ trẻ em. Nhờ đó, chương trình từng bước lan tỏa sâu rộng, với hơn 2.000 trẻ em mồ côi được quan tâm, hỗ trợ, tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng, thông qua các hình thức nhận đỡ đầu thường xuyên và nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Những kết quả này thể hiện sức lan tỏa của chương trình, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong kết nối các nguồn lực xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Với những kết quả nổi bật trong triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng.