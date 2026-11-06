“Điểm tựa yêu thương” cho học sinh khó khăn

Với mong muốn sẻ chia khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mô hình “Điểm tựa yêu thương” đang được các tổ chức đoàn và lực lượng công an cơ sở triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mô hình còn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin, điều kiện tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.

San sẻ khó khăn

Gia đình em Trương Mỹ Ngọc (sinh năm 2012, Tổ dân phố Phước Đa 1, phường Ninh Hòa) thuộc diện hộ nghèo. Bản thân em mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe không tốt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập. Hiện là học sinh Trường THCS Chu Văn An, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Mỹ Ngọc vẫn nỗ lực đến trường với niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn. Từ tháng 7-2025 đến nay, nhờ sự hỗ trợ từ mô hình “Điểm tựa yêu thương” của Đoàn phường Ninh Hòa, em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, duy trì việc học, phần nào vơi bớt khó khăn.

Em Trương Mỹ Ngọc trong giờ lên lớp.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Thị Đoan Trang (sinh năm 2014, Tổ dân phố Vĩnh Phước, phường Ninh Hòa) thuộc diện hộ cận nghèo. Ba em mắc bệnh tim, không thể lao động nặng; mẹ làm thuê với thu nhập bấp bênh. Ngoài chăm lo cho hai chị em Trang, ba mẹ còn phải nuôi dưỡng bà nội, bà ngoại và hai người em còn nhỏ con của chú. Gánh nặng kinh tế khiến cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau, mọi khoản chi tiêu đều phải chắt chiu. Việc được hỗ trợ từ mô hình “Điểm tựa yêu thương” không chỉ giúp Đoan Trang vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần để em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Cán bộ Đoàn phường Ninh Hòa quan tâm, hỗ trợ em Nguyễn Thị Đoan Trang thông qua mô hình "Điểm tựa yêu thương.

Tại phường Đô Vinh, em Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 2018, Tổ dân phố Đắc Nhơn 2) đang sống cùng ông bà. Hằng ngày, bà phải đi làm giúp việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn ông mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hữu Cường vẫn nỗ lực học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Thông qua mô hình “Điểm tựa yêu thương”, Công an phường Đô Vinh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em 500.000 đồng/tháng, góp phần giúp gia đình trang trải sinh hoạt và chăm lo việc học cho em. “Em vui vì được các cô, chú công an quan tâm, giúp đỡ. Nhờ có khoản tiền hỗ trợ hằng tháng, ông bà em đỡ lo hơn chuyện mua gạo, còn em có thêm tiền mua sách vở, đồ dùng học tập”, em Nguyễn Hữu Cường chia sẻ.

Điểm tựa tinh thần

Thông qua mô hình “Điểm tựa yêu thương”, các tổ chức đoàn và lực lượng Công an cơ sở đã nhận đỡ đầu, chăm lo cho nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, cán bộ công an, đoàn viên, thanh niên còn thường xuyên phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của các em. Đồng thời, các đơn vị còn tặng quà, trao học bổng và kết nối, vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Công an phường Đô Vinh tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Điểm tựa yêu thương”.

Trung tá Nguyễn Thị Như Bích - Phó Trưởng Công an phường Đô Vinh cho biết, trong tháng 9, với tinh thần “mỗi cán bộ, chiến sĩ là một điểm tựa yêu thương”, đơn vị đã trao học bổng đỡ đầu cho 8 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 4,5 triệu đồng. Đồng thời, Công an phường kết nối, vận động các nhà hảo tâm tặng một khóa học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhu yếu phẩm trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình. Hiện nay, Công an phường Đô Vinh đang nhận đỡ đầu thường xuyên 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Thời gian tới, đơn vị dự kiến tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm như trại hè Công an nhân dân, lớp học bơi miễn phí, lớp võ thuật, lớp vẽ... nhằm tạo điều kiện để các em phát triển năng lực, sở trường và có thêm những trải nghiệm bổ ích.

Theo bà Phan Minh Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Ninh Hòa, mô hình "Điểm tựa yêu thương" được Đoàn phường thực hiện từ tháng 7-2025. Đến nay, mô hình đã nhận đỡ đầu 14 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 900.000 đồng/học sinh/quý. Mô hình nhận được sự đánh giá cao của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cấp ủy, chính quyền và MTTQ địa phương. Những phần quà cùng nguồn kinh phí hỗ trợ định kỳ không chỉ góp phần sẻ chia gánh nặng vật chất mà còn tạo thêm động lực, giúp các em vững tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hiện chưa có thống kê, đánh giá cụ thể về kết quả triển khai mô hình "Điểm tựa yêu thương" tại các cơ sở đoàn và lực lượng công an trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế tìm hiểu, có thể thấy mô hình đã góp phần thiết thực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

THỦY NHƯ - THANH HIẾU