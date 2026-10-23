Điểm tựa yêu thương

Mái ấm đặc biệt

Khởi nguồn từ xã Niêm Sơn, mô hình Con nuôi Công an xã từng bước được phát triển, nhân rộng trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Từ một em nhỏ được nhận đỡ đầu, đến nay, mô hình đã có 65 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đơn vị Công an xã nhận chăm sóc theo hai hình thức: trực tiếp nuôi dưỡng tại trụ sở Công an xã hoặc hỗ trợ kinh phí cho các em đang sống cùng người thân có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an đơn vị.

Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chuyến đi tham quan về nguồn cho các con nuôi Công an xã.

Em Sùng Mí Say, xã Lũng Phìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất, mẹ đi lấy chồng ở Trung Quốc, ba anh em sống cùng bà nội đã già yếu. Thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ, cuộc sống của các em chồng chất khó khăn, việc học tập cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Từ khi được cán bộ Công an xã nhận đỡ đầu, Say có thêm những người thân để sẻ chia, động viên và hướng dẫn em trong cuộc sống.

Cũng có hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, em Hoàng Ngọc Vương, xã Tân Quang, từng sống trong điều kiện thiếu thốn khi bố mất, mẹ rời đi. Ngôi nhà xuống cấp, dột mỗi khi trời mưa, cuộc sống khó khăn khiến em phải nghỉ học. Được Công an xã nhận đỡ đầu, hỗ trợ và động viên, Vương có thêm điều kiện sinh hoạt, tiếp tục được đến trường. Em Hoàng Ngọc Vương tâm sự: “Bố mất, mẹ bỏ đi nên cuộc sống của con rất khó khăn. Từ khi được các bố mẹ Công an xã nhận nuôi, cuộc sống của con tốt hơn. Con được quan tâm, giúp đỡ và dạy bảo những điều hay, lẽ phải. Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các bố mẹ”.

Tại Công an xã Sủng Máng, mô hình này đang được duy trì với trường hợp em Sùng Mí Nhù, sinh năm 2009, được nhận đỡ đầu năm 2022. Mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng khác, Nhù sớm chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu vắng sự chăm sóc, chở che của gia đình. Đồng chí Phan Xuân Hùng, Trưởng Công an xã Sủng Máng, cho biết: “Mô hình Con nuôi Công an xã không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp cháu có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Viết tiếp những ước mơ

Dưới mái nhà có những người bố, người mẹ mang sắc phục xanh, các em không chỉ được hỗ trợ, đỡ đầu nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả về tinh thần, được sống trong tình yêu thương và định hướng đúng đắn của những người cha, mẹ nuôi đặc biệt. Điều đáng quý từ mô hình còn ở những chuyển biến tích cực trong quá trình trưởng thành của các em. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng khó khăn có thể cản bước tri thức đến những học sinh từng bước chạm tới ước mơ, hành trình của các em cho thấy ý nghĩa lâu dài của sự đồng hành. Tháng 9 vừa qua, có 5 em là con nuôi Công an xã trúng tuyển và nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân I. Với các em, ngày nhập học mở ra chặng đường mới, đánh dấu bước trưởng thành trên hành trình học tập, rèn luyện và xây dựng tương lai.

Em Diềm Thị Thúy Vân, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy chia sẻ: “Trúng tuyển vào trường em rất vui và tự hào. Đây là cơ hội để em tiếp tục học tập, rèn luyện và thực hiện ước mơ của mình. Nhờ được các bố mẹ Công an nhận nuôi, quan tâm, động viên và dạy bảo, em có thêm điều kiện đến trường, cố gắng vượt qua khó khăn. Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ sự yêu thương, giúp đỡ của các bố mẹ Công an”.

Không dừng lại ở việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mô hình còn mang ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật từ cơ sở. Việc chủ động quan tâm, giáo dục và định hướng các em góp phần hạn chế nguy cơ bỏ học, bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật hay tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. Thông qua quá trình đồng hành, lực lượng Công an phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ, giúp các em hình thành lối sống tích cực, ý thức chấp hành pháp luật và từng bước trở thành những công dân có ích.

Trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Mô hình sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng, huy động sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội để chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những học sinh đang từng bước chạm tới ước mơ, mô hình Con nuôi Công an xã đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về tình người giữa đời thường. Những chiến sĩ mang sắc phục Công an không chỉ giữ gìn bình yên cho bản làng, khu phố mà còn vun đắp niềm tin và nghị lực cho những đứa trẻ kém may mắn. Bởi phía sau mỗi mái ấm được dựng xây bằng tình thương là một tương lai, nơi các em được tiếp sức để trưởng thành và viết tiếp ước mơ của mình.