Điểm tựa y tế của người dân miền núi phía Tây Thủ đô

Vụ va chạm giữa xe điện và xe đạp khiến 3 em học sinh bị ngã ra đường. Khi các em vừa đứng dậy nhưng chưa thể dựng xe lên, có một xe đầu kéo đi từ hướng ngược chiều tới. Tài xế ô tô lớn đã nỗ lực đánh lái ra khỏi phần đường xe chạy, qua đó tránh gây tai nạn và bảo đảm an toàn cho các em học sinh.