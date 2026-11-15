Điểm tựa y tế của người dân miền núi phía Tây Thủ đô
Tròn 60 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì hôm nay đã trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Tây Thủ đô, đặc biệt là các xã miền núi, vùng xa của Hà Nội. Với người dân nơi đây, sự phát triển của bệnh viện không chỉ mang đến điều kiện khám chữa bệnh thuận lợi hơn, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trên quê hương mình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-tua-y-te-cua-nguoi-dan-mien-nui-phia-tay-thu-do-246261114224103058.htm