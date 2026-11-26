Là địa bàn giữ vị trí cửa ngõ chiến lược, giáp với huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) qua dòng sông Hồng và Nậm Thi, hoạt động đối ngoại tại phường Lào Cai từ lâu được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đặc biệt chú trọng.

Kế thừa truyền thống đoàn kết giữa hai địa phương, nhất là sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phường Lào Cai vẫn duy trì đều đặn, thực chất các hoạt động giao lưu, kết nối qua biên giới.

Không dừng ở những nghi thức ngoại giao, trung bình mỗi năm, phường Lào Cai còn phối hợp với phía bạn tổ chức hơn 10 hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đoàn thể, các cặp trường hữu nghị và cụm dân cư kết nghĩa.

Từ giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” đầy kịch tính, hấp dẫn, các chương trình giao lưu văn nghệ thường niên được tổ chức, cho đến hoạt động kết nối định kỳ giữa các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân tộc tại các tổ dân phố vùng biên của phường Lào Cai với thị trấn Hà Khẩu đều diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của người dân mọi lứa tuổi.

Đặc biệt, kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, các câu lạc bộ dân ca, dân vũ hai bên tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để cùng hội tụ trong chương trình giao lưu mang chủ đề “Văn hóa biên giới nơi vùng sáng biên cương”.

Chia sẻ sâu hơn về ý nghĩa của những hoạt động này đối với công tác đối ngoại nhân dân tại cơ sở, bà Trần Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho biết: Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các đoàn thể và Nhân dân hai bên đều mang thông điệp xây dựng tình hữu nghị bền chặt, đồng thời quảng bá được thương hiệu, giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia. Cách làm ngoại giao văn hóa từ gốc của phường Lào Cai là lấy người dân làm chủ thể, văn hóa làm sợi dây gắn kết, từ đó xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Từ điểm sáng nơi tuyến đầu phường Lào Cai, công tác ngoại giao văn hóa của Lào Cai thời gian qua đã gặt hái được nhiều dấu ấn rõ nét, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Phạm Nam Hồng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại giao văn hóa được xác định là 1 trong 3 trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, giữ vai trò như “sức mạnh mềm” và là chất xúc tác mở đường cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế.

Vai trò ấy được thể hiện rõ nét trên 3 phương diện: quảng bá bản sắc và tạo dựng lòng tin; mở đường thúc đẩy hợp tác kinh tế - du lịch và làm giàu thêm kho tàng văn hóa bản địa thông qua việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thực tế cho thấy, thông qua việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, con người thân thiện và di sản văn hóa đặc sắc của 34 nhóm ngành dân tộc, Lào Cai đã tạo dựng được sự yêu mến, tin cậy từ bạn bè quốc tế.

Chính sự đồng cảm về văn hóa đã tạo thuận lợi để tỉnh mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức quốc tế, xúc tiến thương mại, thu hút các nguồn lực đầu tư (FDI, ODA, NGO) và đưa du lịch, công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

“Quá trình giao lưu quốc tế cũng là cơ hội để Lào Cai tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa, tri thức tiên tiến của nhân loại, qua đó làm phong phú và sâu sắc thêm giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh trong giai đoạn mới”- ông Hồng khẳng định.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh ngoại giao văn hóa của tỉnh chính là mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Phát huy lợi thế láng giềng có đường biên giới tiếp giáp và nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, hai tỉnh đã phối hợp xây dựng thành công nhiều sự kiện giao lưu thường niên mang thương hiệu chung, có sức lan tỏa quốc tế mạnh mẽ. Có thể kể đến Chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới, Liên hoan Nhân dân biên giới Việt - Trung, Chương trình giao lưu ngâm thơ Ánh trăng Hồng Hà hay các giải thể thao gắn kết du lịch xuyên biên giới.

Đặc biệt, các đoàn nghệ thuật và hoạt động biểu diễn văn hóa luôn được lồng ghép trong các kỳ Hội chợ kinh tế thương mại quốc tế Việt - Trung, biến văn hóa thành nhịp cầu xúc tiến giao thương hiệu quả. Song song với đó, các sân chơi như Liên hoan tiếng hát tiếng Trung, Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung tại Lào Cai hay hoạt động giao lưu giữa các đồn, trạm biên phòng đối đẳng đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Để đưa bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc Lào Cai vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế, tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động đồng bộ với nhiều giải pháp mang tính chiến lược và đổi mới. Trong đó, trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh như “Nghi lễ và trò chơi kéo co của người Tày, Giáy”, “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái”, biến di sản thành nguồn lực nội sinh để phát triển du lịch xanh, bền vững.

Cùng với đó, Lào Cai chú trọng chuẩn hóa, nâng tầm các sự kiện văn hóa đối ngoại mang nhận diện quốc gia như Festival sông Hồng, các show diễn thực cảnh, Giải đua xe đạp đi giữa mùa hoa Đỗ quyên; đầu tư phát triển Bảo tàng tỉnh trở thành trung tâm giáo dục di sản cấp vùng - “cửa sổ” sinh động giới thiệu Lào Cai ra thế giới.

Công tác chuyển đổi số và truyền thông đa ngôn ngữ cũng được đẩy mạnh thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mạng xã hội để quảng bá văn hóa bản địa, song hành với việc khuyến khích mỗi người dân, du học sinh và du khách trở thành một “sứ giả văn hóa” năng động.

Đặc biệt, trước vận hội lớn khi Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 - sự kiện đối ngoại đa phương có tầm vóc đặc biệt quan trọng, Lào Cai với vị thế cửa ngõ, cầu nối chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đang chủ động chuẩn bị các điều kiện từ sớm để đón đầu cơ hội.

Từ những nhịp cầu giao lưu bình dị nơi tuyến đầu biên giới đến các sự kiện đối ngoại tầm cỡ khu vực và quốc tế, ngoại giao văn hóa đang khẳng định vai trò tiên phong, bền bỉ bồi đắp “sức mạnh mềm” cho vùng đất nơi đầu nguồn sông Hồng.

Những dấu ấn đậm nét ấy không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Lào Cai trên trường quốc tế, mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương tự tin hội nhập, giữ trọn bản sắc và vươn mình phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.