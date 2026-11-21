Từng con số biết nói

Những kết quả đạt được thể hiện qua từng con số “biết nói” mà các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân ghi nhận: Huy động trên 160.000 ngày công giúp đồng bào xây dựng, nhân rộng hàng trăm mô hình kinh tế bền vững; sửa chữa, làm mới 205km đường giao thông nông thôn, trên 52km kênh mương phục vụ nông nghiệp, trị giá hơn 3,2 tỉ đồng; phối hợp xây dựng 845 nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương; 450 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát KVBG, trong đó Ban Chỉ đạo tỉnh giao BĐBP tỉnh chủ trì xây dựng 256 căn nhà cho đồng bào DTTS 3 xã Trường Sơn, Kim Ngân, Dân Hóa.

Những công trình dân sinh huy động bằng sức đóng góp của BĐBP, như: 103 mô hình “Nhà vệ sinh vì cộng đồng”, 113 công trình “Ánh sáng vùng biên”, 37 công trình “Truyền thanh bản xa”, 56 công trình “Giếng nước vùng biên”, 25 công trình “Cổng chào vùng biên”, 1 cây cầu vượt lũ... trị giá trên 20,3 tỉ đồng và hơn 40.000 ngày công lao động.

Bộ đội Đồn Biên phòng Ngư Thủy tham gia trồng cây phủ xanh cát trắng - Ảnh: T.L

Chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2016-2025 nhận nuôi, hỗ trợ trên 600 học sinh nghèo. Năm học 2026-2027 tiếp tục đỡ đầu 197 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn biên phòng”; hỗ trợ 370 học sinh tại dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”.

Các chương trình, mô hình, phong trào mang đậm bản sắc của lực lượng BĐBP in đậm trong tiềm thức, trở thành nếp ăn, nếp nghĩ đồng bào KVBG, như: Mô hình trồng lúa nước, “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Tiếng máy vùng biên”, “Thứ bảy về bản”, “Truyền thanh bản xa”, “Tiếng loa biên phòng”; “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”... Đặc biệt, mô hình “Ánh sáng vùng biên” của BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn là mô hình tiêu biểu nhân rộng trong toàn lực lượng và được các cấp, ngành tôn vinh.

Bằng phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “Cán bộ làm trước, cầm tay chỉ việc”, chủ động đến với đồng bào, những chiến sĩ quân hàm xanh lan tỏa tinh thần “nói đi đôi với làm”, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Tiếp tục phát huy vai trò của BĐBP trên hai tuyến biên giới, toàn lực lượng phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức thành công 28 chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Thông qua chương trình, trao tặng 52 nhà “Đại đoàn kết”, 25 mái ấm biên cương, 7 công trình nước sạch, 1 công trình sân chơi thanh niên, 33 xe đạp, 52 giường ngủ học sinh, hơn 5.000 áo ấm, 500 chăn ấm, 14.600 suất quà Tết, 384 suất học bổng, 1.340 cặp bánh chưng và 4 mô hình sinh kế cho đồng bào DTTS.

“Cũng trong năm 2026, BĐBP tỉnh triển khai 1.654 lượt cán bộ, chiến sĩ với 9.835 ngày công giúp dân KVBG chăm sóc, thu hoạch 56,6ha hoa màu, trồng 36ha rừng các loại; tu sửa 41,6km đường giao thông, 6,5km kênh mương thủy lợi; giúp 345 hộ giảm nghèo; kêu gọi, vận động nguồn kinh phí tổ chức xây dựng, sửa chữa 275 ngôi nhà cho đồng bào DTTS; khám bệnh miễn phí cho 13.200 lượt người dân, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 920 triệu đồng; hỗ trợ, tặng hơn 52.650 suất quà, 18.000 cây giống, 13.300 con giống các loại… tổng giá trị hỗ trợ trên 10 tỉ đồng”, đại tá Trịnh Thanh Bình chia sẻ thêm.

"Tổng kết 10 năm thực hiện các chương trình, mô hình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở KVBG giai đoạn 2015-2025 toàn lực lượng có 23 tập thể, 53 cá nhân được khen thưởng. Trong đó Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 8 tập thể, 38 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn là một trong những đơn vị tham gia báo cáo điển hình tiên tiến tại hội nghị tổng kết cấp Bộ Tư lệnh”, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại tá Đinh Xuân Hùng cho biết thêm.

Để các phong trào luôn bền vững

Theo đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, để phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt hơn nữa phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở KVBG, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra, thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, triển khai các mô hình, chương trình phát triển kinh tế-xã hội sát với điều kiện thực tế từng địa bàn; duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình tiêu biểu được khẳng định trong thời gian qua; tham mưu cho tỉnh triển khai hiệu quả các công trình, chương trình, dự án do BĐBP làm chủ đầu tư và huy động mọi nguồn lực, triển khai các mô hình, chương trình, phong trào mới phù hợp, tập trung vào các mô hình sinh kế có tính bền vững, gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, duy trì vai trò đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các cấp, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bản và phụ trách hộ gia đình ở địa bàn biên giới, vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào những nội dung thiết thực như xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng nếp sống văn minh ở KVBG.

Đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi số ở KVBG theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện hạ tầng và trình độ dân trí của địa phương; gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân KVBG.

Đồng thời, chú trọng công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại Nhân dân; tăng cường phối hợp, giao lưu, kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới nhằm giúp đỡ Nhân dân biên giới đối diện cùng phát triển; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư ở KVBG.