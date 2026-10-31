Điểm tựa vững chắc cho phụ nữ nông thôn Vĩnh Long vươn lên làm chủ kinh tế

Chị Lưu Thị Thu Thủy ở ấp La Ghi, xã Long Vĩnh bên đàn dê của mình. (Ảnh: CTV)

Nguồn vốn chính sách không chỉ tiếp thêm động lực giúp hội viên cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, mà còn đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từ đồng vốn nghĩa tình đến những đổi thay trong đời sống

Câu chuyện của chị Lưu Thị Thu Thủy ở ấp La Ghi, xã Long Vĩnh là một trong những điển hình cho hiệu quả thiết thực mà nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại. Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị gặp nhiều khó khăn, vợ chồng phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề nhưng thu nhập bấp bênh, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau.

Đến vào năm 2020, khi chị Thủy được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với số tiền 20 triệu đồng. Tranh thủ nguồn vốn ưu đãi, chị đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 2 con dê giống về nuôi.

Nhờ bản tính chịu thương chịu khó, tích cực học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, tận dụng tối đa nguồn cỏ và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương để tiết giảm chi phí, đàn dê của gia đình ngày càng phát triển tốt. Với mô hình nuôi dê vỗ béo, bình quân chỉ sau khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng chăm sóc, chị đã có thể xuất bán một lứa.

Từ tay trắng, giờ đây chị Thủy không chỉ chủ động được công việc mưu sinh mà còn có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình, sắm sửa các thiết bị tiện nghi phục vụ sinh hoạt.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Thủy phấn khởi cho biết từ ngày nuôi dê, kinh tế gia đình đã đỡ vất vả hơn trước rất nhiều, những vật dụng trong nhà như máy giặt, tủ lạnh hay bàn ghế cũng nhờ nguồn thu nhập này mà có được.

Nhờ đồng vốn tín dụng, nhiều phụ nữ Vĩnh Long phát triển kinh tế gia đình. (Ảnh: CTV)

Không riêng gì trường hợp của chị Thủy, đánh giá về quá trình triển khai tại cơ sở, chị Trần Kim Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Vĩnh cho biết các hộ vay vốn trên địa bàn đều sử dụng đúng mục đích, nhờ đó đời sống của người dân ngày càng khá giả, ổn định và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình

Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong những công cụ giảm nghèo và phát triển kinh tế cốt lõi, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hiệu quả công tác nhận ủy thác.

Song song với việc tạo “cầu nối” đưa đồng vốn ưu đãi đến tay người dân nhanh chóng, các cấp Hội còn đặc biệt chú trọng công tác đồng hành, hỗ trợ hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh.

Trao đổi về định hướng quản lý và sử dụng nguồn vốn, bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Trong quá trình triển khai, các cấp Hội luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay vốn.

Đồng thời, Hội tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, truyền đạt kiến thức liên quan phát triển kinh tế hộ gia đình để hội viên, đặc biệt là các thành viên trực tiếp vay vốn, có nền tảng kiến thức cơ bản, thêm phần tự tin phát triển ngành nghề, khai thác hiệu quả các mô hình kinh tế và phát huy tối đa giá trị đồng vốn trong công cuộc làm giàu chính đáng”.

Chị Lưu Thị Thu Thủy ở ấp La Ghi, xã Long Vĩnh bên đàn dê của mình. (Ảnh: CTV)

Sự nỗ lực bền bỉ của các cấp Hội phụ nữ trong việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đã mang lại những con số ấn tượng. Tính đến đầu tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua hệ thống Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã đạt mức 6.914 tỷ đồng, với hơn 146.400 hộ còn dư nợ.

Đáng chú ý, nguồn vốn ủy thác qua tổ chức Hội phụ nữ chiếm đến 42,48% tổng dư nợ ủy thác toàn tỉnh, tiếp tục giữ vững vị trí là tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác lớn nhất trên địa bàn.

Những điểm sáng từ các mô hình kinh tế hộ gia đình do phụ nữ làm chủ không chỉ là thước đo cho hiệu quả của tín dụng chính sách trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn mà còn giúp họ từng bước làm chủ kinh tế gia đình, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.