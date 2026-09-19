Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh.

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là chủ trương lớn của Đảng, nhằm đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; gắn với chăm lo đời sống người lao động. Thông qua tổ chức đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được tuyên truyền sâu rộng đến người lao động và sớm đi vào cuộc sống.

Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh hiện có 109 lao động. Chi bộ Công ty có 10 đảng viên, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng về quản lý, chuyên môn và kỹ thuật. Ở từng bộ phận, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Hoàng Bá Khang cho biết: Trước đây, các đảng viên sinh hoạt tại nhiều chi bộ khác nhau trong và ngoài địa bàn phường, cho nên khó bố trí thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đảng. Từ thực tiễn đó, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và đề nghị của Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh, Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh đã xem xét, thống nhất quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh trực thuộc Đảng bộ phường.

Đồng chí Hoàng Bá Khang được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh giao nhiệm vụ phụ trách, hỗ trợ Chi bộ trong những ngày đầu thành lập. Theo đánh giá của đồng chí Khang, thời gian qua, Chi ủy luôn bám sát các quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đồng chí trong cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên và quần chúng trong doanh nghiệp.

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, duy trì, tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng các quy định của Đảng, chủ động đưa các nội dung, chủ đề từ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp đặc điểm của doanh nghiệp, trong đó có việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ. Các đảng viên thảo luận, đề xuất phương hướng ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chi bộ Công ty phối hợp Ban Giám đốc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Đồng chí Trịnh Quốc Tài, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông tin: Việc thành lập chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, cán bộ lãnh đạo, đội ngũ quản lý, nhân viên và người lao động. Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân trực tiếp lãnh đạo đảng viên, nhân viên và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của địa phương.

Chi bộ và từng đảng viên hiểu rõ, nắm vững, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương góp phần tạo sức bật cho doanh nghiệp. Với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển đổi số đã trở thành một trong những điểm mạnh của đơn vị. Công ty dành hơn 400 tỷ đồng đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị mới.

Theo đồng chí Trịnh Quốc Tài, sản phẩm của công ty hướng đến thị trường xuất khẩu cho nên đơn vị kỳ vọng sớm tiếp cận công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng cao để nâng cao sức cạnh tranh và vị thế trong nước và quốc tế.

Giám đốc Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh Phan Thị Thu cho biết: Hiện tại, công ty đẩy mạnh ứng dụng số hóa vào quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong giai đoạn nước rút này, Chi bộ sẽ là nhân tố nòng cốt giúp công ty hoạt động hiệu quả. Dự kiến doanh thu năm 2026 đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Chi bộ Công ty cũng tham mưu ban lãnh đạo tổ chức chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn của người lao động. Chi bộ phân công đảng viên hỗ trợ ban lãnh đạo công ty trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Vừa qua, Công ty tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn năm 2026 một cách nghiêm túc, khách quan và đạt nhiều kết quả tích cực.