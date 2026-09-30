Điểm tựa từ những 'mẹ đỡ đầu' ở Quân khu 4

Nhiều năm nay, em Phạm Viết Quân (sinh năm 2009) và mẹ-chị Nguyễn Thị Hoa-sinh sống trong căn phòng chưa đầy 20m2, nằm sâu trong một con hẻm ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Cha mất khi Quân mới học lớp 1. Từ đó, mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ làm công nhân tại nhà máy dệt Hoàng Thị Loan với đồng lương ít ỏi. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật khi Quân mắc bệnh vôi hóa gan, phải điều trị thường xuyên. Có những ngày trái gió trở trời, cậu học trò mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ học. Ngồi bên con trai, chị Hoa nghẹn ngào chia sẻ: “Có lúc mẹ con tôi tưởng như không vượt qua nổi vì tiền thuốc, tiền trọ, tiền học dồn lại. Nhưng thương con ham học nên tôi tự nhủ phải cố gắng đến cùng”.

Hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Tổng công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu 4) thăm, tặng quà em Phạm Viết Quân ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thấu hiểu hoàn cảnh của Quân, từ tháng 6-2024, Hội Phụ nữ cơ quan Tổng công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu 4) nhận đỡ đầu em theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Theo đó, Hội hỗ trợ Quân 500.000 đồng/tháng, tương đương 6 triệu đồng/năm cho đến khi đủ 18 tuổi và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ em trong quá trình học đại học sau này. Điều đáng quý là sự hỗ trợ ấy không chỉ dừng ở vật chất, các hội viên phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà vào dịp lễ, tết, đầu năm học mới; hướng dẫn kỹ năng sống, nhắc nhở em việc học tập.

Hiện nay, Quân đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An). Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bằng nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền Quân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tinh thần chăm ngoan, lễ phép và nghị lực vượt khó.

Giống như Quân, nhiều trẻ em mồ côi khác trên địa bàn Quân khu 4 cũng được các “mẹ đỡ đầu” âm thầm chở che, giúp đỡ. Chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Thành Công (sinh năm 2016, ở xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) vào một buổi chiều muộn. Năm 2019, bố mẹ Công không may qua đời sau một vụ tai nạn, để lại em bơ vơ khi còn quá nhỏ. Từ đó đến nay, Công sống cùng ông bà nội trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, ông nội của Công kể: “Ngày con trai, con dâu mất, gia đình suy sụp lắm. Tuổi già, sức yếu, chúng tôi chỉ lo cháu thất học vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng”.

Giữa lúc khó khăn ấy, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đến với Công như một vòng tay sẻ chia. Ngoài hỗ trợ kinh phí hằng tháng, các "mẹ bộ đội" còn thường xuyên đến thăm, tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập; hướng dẫn học bài, chăm sóc, động viên em bằng tình cảm chân thành.

Những câu chuyện như của Quân hay Công chỉ là hai trong số nhiều hoàn cảnh được phụ nữ LLVT Quân khu 4 sẻ chia bằng tình thương và trách nhiệm thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Theo thống kê, giai đoạn 2021-2026, các tổ chức phụ nữ LLVT Quân khu 4 đã nhận đỡ đầu 77 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng/em. Ngoài ra, các cấp hội còn hỗ trợ thường xuyên 4 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật với hơn 200 em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trung tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trợ lý Phụ nữ Quân khu 4 cho biết: Dù quân số nữ không nhiều, nhiệm vụ chuyên môn nặng nề song cán bộ, hội viên phụ nữ Quân khu luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm chi tiêu cá nhân, sáng tạo nhiều mô hình gây quỹ thiết thực như: “Heo đất nghĩa tình”, “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa”, “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Môi trường xanh-Đồng hành cùng em vượt khó”... Qua đó tạo nguồn lực ổn định để chăm lo cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ toàn Quân khu.

Theo Đại tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, chương trình luôn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, gắn trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chỉ huy và từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. “Chúng tôi chỉ đạo rà soát kỹ từng hoàn cảnh để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, bảo đảm thiết thực, lâu dài. Đồng thời huy động sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ và các nguồn lực xã hội. Chúng tôi xác định hỗ trợ không chỉ bằng kinh phí mà còn bằng sự đồng hành lâu dài, để các em có thêm niềm tin trong cuộc sống”, Đại tá Bùi Thế Kỷ khẳng định.

Với nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa về tinh thần để các em tiếp tục đến trường và vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm âm thầm của phụ nữ LLVT Quân khu 4 đã và đang tiếp tục lan tỏa tình yêu thương bằng những hành động thiết thực hằng ngày, làm đẹp thêm hình ảnh phụ nữ Quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.