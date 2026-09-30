Điểm tựa trong mùa mưa bão

Nhiều năm trước, căn nhà cũ của gia đình ông Hồ Văn Đức, thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông cùng 3 con nhỏ phải thức trắng vì mưa dột khắp nơi. Thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập bấp bênh khiến ước mơ xây một căn nhà kiên cố dường như quá xa vời với ông Đức. Năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cùng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Đức đã xây dựng được nhà mới kiên cố.

Một ngôi nhà mới xây cho người dân tại xã Đakrông - Ảnh: M.H

“Nhà cũ dột nát lắm, cứ đến mùa mưa bão là cả gia đình lo lắng. Nhờ Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới nên mùa mưa năm nay gia đình tôi có nơi ở ấm áp hơn. Cả nhà ai cũng phấn khởi”, ông Hồ Văn Đức chia sẻ.

Đến cuối năm 2025, toàn xã Hướng Hiệp có 573 đối tượng được hưởng lợi từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ nhà ở cho người có công. Trong đó có 458 nhà xây mới, 115 nhà sửa chữa, với tổng kinh phí thực hiện 33,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, 126 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an đã hoàn thành; 215 căn được xây dựng từ Quỹ Vì người nghèo, Chương trình giảm nghèo bền vững và Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng nhiều căn nhà được hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội khác.

Để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, xã Hướng Hiệp xác định việc rà soát, bình xét công khai là yếu tố quyết định. Anh Hoàng Nhu, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hướng Hiệp cho biết, địa phương đã thống kê toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa từng được hỗ trợ nhà ở từ các nguồn khác.

“Chúng tôi khảo sát thực tế từng hộ, đánh giá hiện trạng nhà ở rồi mới đưa vào danh sách. Những trường hợp không đủ điều kiện sẽ được loại bỏ để bảo đảm công bằng, minh bạch. Hiện toàn xã có 169 hộ dân thuộc diện được hỗ trợ từ Đề án xóa nhà tạm trong giai đoạn 2025-2030”, anh Hoàng Nhu thông tin.

Gia đình ông Hồ Văn Tường, xã Hướng Hiệp là một trong những hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xây dựng nhà ở của Bộ Công an. Từ căn nhà chật hẹp, xuống cấp nhiều năm, giờ đây gia đình ông đã có một mái ấm kiên cố.

“Gia đình tôi rất vui vì được Đảng và Nhà nước quan tâm. Có ngôi nhà mới, con cái có điều kiện sinh hoạt, học hành tốt hơn, có nơi để cất giữ lương thực an toàn khi mùa mưa đến. Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ này rất nhiều”, ông Hồ Văn Tường xúc động chia sẻ.

Trong tháng 9/2026, Công an xã A Dơi đã phối hợp Ủy ban MTTQVN xã và hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bình bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Hồ Văn Mương, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn Xy. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng do hoa hậu Nguyễn Bình kết nối, cùng sự chung tay của chính quyền, Mặt trận và lực lượng Công an xã.

Công an xã A Dơi kết nối hỗ trợ xây nhà mới cho anh Hồ Văn Mương, ở thôn Xy, xã A Dơi - Ảnh: M.H

Thượng tá Trương Đức Ngọc, Phó trưởng Công an xã A Dơi chia sẻ thêm: “Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Hồ Văn Mương ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng biên ở A Dơi vươn lên thoát nghèo”.

Niềm vui đã đến với hàng trăm gia đình, nhưng hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Qua rà soát, xã Hướng Hiệp hiện còn 339 hộ gặp khó khăn về nhà ở cần được quan tâm hỗ trợ trong thời gian tới.

Gia đình anh Hồ Văn Buôi là một trong những trường hợp đang được chính quyền khảo sát, lập hồ sơ để đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm 2026. Căn nhà tạm của anh chật hẹp, tạm bợ sau nhiều mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp cho biết, chương trình hỗ trợ nhà ở đã tạo niềm tin rất lớn trong Nhân dân.

“Bà con rất phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm quan tâm kịp thời. Nhiều gia đình đã hoàn thành xây dựng nhà trước mùa mưa bão, nguồn kinh phí được giải ngân đúng thời điểm nên người dân càng tin tưởng vào các chính sách an sinh. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, huy động các nguồn lực để hỗ trợ những hộ còn khó khăn”, ông Quang khẳng định.

Ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh khẳng định: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa rất thiết thực và nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống Nhân dân, nhất là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điều đáng quý là chương trình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định hơn mà còn tạo thêm niềm tin, động lực để các gia đình vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Vì vậy, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành rà soát, nắm chắc nhu cầu thực tế, huy động thêm các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở”.