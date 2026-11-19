Đồng vốn nhỏ, mở hướng làm ăn lớn

Trong chuyến công tác mới đây tại xã Ninh Sơn (Khánh Hòa), theo chân cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ninh Sơn, chúng tôi đến thăm trang trại chăn nuôi của anh Lê Quốc Phi. Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi như hôm nay, gia đình anh từng trải qua những tháng ngày khó khăn vì công việc không ổn định, thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Bước ngoặt đến khi anh được vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của NHCSXH. Tận dụng diện tích đất rộng, gần nguồn nước, anh Phi quyết định đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo và bò sinh sản.

Từ những bước đi ban đầu, nhờ cần cù lao động và biết tính toán trong sản xuất, mô hình chăn nuôi của gia đình anh dần phát triển. Đến nay, trang trại đã có 8 con heo nái, hơn 60 con heo thịt cùng đàn bò 10 con. Không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mô hình còn giúp anh chủ động hơn trong công việc, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Phi chia sẻ, chính khoản vay ưu đãi của ngân hàng đã giúp gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, vượt qua những khó khăn ban đầu. Cuộc sống giờ đây khấm khá hơn, con cái được chăm lo học hành đầy đủ. Với anh, điều đáng quý không chỉ là thu nhập được cải thiện mà còn là sự tự tin khi có thể phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình.

Mô hình vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển chăn nuôi ở Ninh Sơn.

Cũng tại Ninh Sơn, ông Trần Trí Danh lại lựa chọn một hướng đi khác khi mạnh dạn đầu tư mô hình trồng dâu, nuôi tằm - một nghề còn khá mới mẻ ở địa phương. Từ khoản vay 200 triệu đồng của NHCSXH, ông Danh đầu tư phát triển 4 ha trồng dâu làm nguồn thức ăn cho tằm. Nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, ông từng bước xây dựng mô hình sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Là một trong những người tiên phong đưa nghề trồng dâu, nuôi tằm vào phát triển tại Ninh Sơn, câu chuyện của ông Danh cho thấy, khi có nguồn vốn hỗ trợ kịp thời, người dân hoàn toàn có thể mạnh dạn tìm kiếm những hướng sản xuất mới, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và điều kiện tự nhiên của địa phương.

Không chỉ giúp người dân phát triển nông nghiệp, tín dụng chính sách còn tiếp sức cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm cho người lao động. Điển hình là gia đình ông Ngô Thanh Hoàng ở xã Ninh Sơn. Trước đây, gia đình ông chủ yếu kinh doanh dụng cụ câu cá với quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế nên việc mở rộng hoạt động gặp nhiều khó khăn. Năm 2025, được vay 200 triệu đồng từ NHCSXH, ông Hoàng mạnh dạn đầu tư, mở rộng ngành hàng kinh doanh.

Ông Ngô Thanh Hoàng cho biết, từ một cửa hàng nhỏ, đến nay gia đình đã phát triển được hai cửa hàng vật liệu xây dựng có quy mô, tạo dựng uy tín tại địa phương. Doanh thu đạt khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho 6 lao động…

Từ một cửa hàng nhỏ, với vốn vay ưa đãi đến nay gia đình ông Ngô Thanh Hoàng, xã Ninh Sơn (phải) đã phát triển được hệ thống cửa hàng vật liệu xây dựng có quy mô lớn tại địa phương.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng giao dịch NHCSXH Ninh Sơn phụ trách địa bàn 4 xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Mỹ Sơn và Anh Dũng. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, với quỹ đất rộng, hệ thống thủy lợi được đầu tư và điều kiện tự nhiên phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân vẫn còn không ít khó khăn. Đối với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, trở ngại lớn nhất trong phát triển sản xuất chính là thiếu nguồn vốn đầu tư ban đầu…

Bởi vậy, những khoản vay ưu đãi từ NHCSXH không đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn mở ra cơ hội để người dân chủ động lựa chọn sinh kế, phát huy lợi thế đất đai, sức lao động và từng bước cải thiện cuộc sống.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, việc phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn được chú trọng thực hiện.

Tại xã Lâm Sơn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nguồn vốn tín dụng chính sách đang phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Theo ông Đinh Văn Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, để nguồn vốn đến đúng đối tượng, hoạt động cho vay được triển khai thông qua sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên địa bàn xã Lâm Sơn, 100% dư nợ được thực hiện theo phương thức ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội, với 66 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Không chỉ tạo sinh kế, nguồn vốn ưu đãi còn góp phần hạn chế tình trạng người dân phải tìm đến các nguồn vay không chính thức với chi phí cao, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn lực tài chính an toàn hơn.

Nhìn rộng ra toàn địa bàn của 4 xã, đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Ninh Sơn đạt hơn 675 tỷ đồng, tăng hơn 62 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 674 tỷ đồng, với 10.600 khách hàng còn dư nợ, tăng 10,1% so với đầu năm.

Đáng chú ý, nguồn vốn đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 2.100 lao động; giúp 504 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp 5.306 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, 62 hộ được vay vốn xây dựng nhà ở xã hội và 302 hộ nghèo, hộ dân tộc miền núi được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở… Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô nguồn vốn được đưa vào cuộc sống mà còn cho thấy tác động nhiều mặt của tín dụng chính sách, từ phát triển sản xuất, tạo việc làm đến cải thiện điều kiện sinh hoạt và mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ.

Những khoản vay ưu đãi từ NHCSXH không đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn mở ra cơ hội để người dân chủ động lựa chọn sinh kế, phát huy lợi thế đất đai…

Theo ông Trần Gia Hoàng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Ninh Sơn, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, đơn vị luôn chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn phương án sản xuất phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích.

Cùng với đó, hoạt động giao dịch tại xã, bình xét cho vay công khai, minh bạch và tăng cường giám sát việc sử dụng vốn được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện, cả 4 xã trên địa bàn đều được xếp loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Thực tế cho thấy, khi đồng vốn ưu đãi được trao đúng đối tượng, kết hợp với ý chí vươn lên của người dân và sự đồng hành của chính quyền, ngân hàng, hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở việc cải thiện thu nhập. Quan trọng hơn, nguồn vốn ấy đã khơi dậy tinh thần tự lực, giúp nhiều gia đình mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước thoát nghèo và hướng đến cuộc sống khá giả. Trong hành trình đó, mỗi mô hình làm ăn hiệu quả, mỗi gia đình vươn lên ổn định cuộc sống là thêm một minh chứng cho giá trị nhân văn của đồng vốn ưu đãi, một bệ đỡ thiết thực trên hành trình giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng của người dân.