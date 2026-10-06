Điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng biên

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân với những chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại thôn bản, khu dân cư đã trở thành một phần quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố thế trận lòng dân.

Gắn bó cùng bản làng

Quân y Đồn Biên phòng Thanh Lòa, tỉnh Lạng Sơn thăm khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân thôn Nà Làng, xã Cao Lộc.

Biết thông tin có cán bộ quân y Đồn Biên phòng Thanh Lòa xuống Trạm Y tế xã Cao Lộc (khu vực Thạch Đạn) để khám sức khỏe cho người cao tuổi, bà Đinh Thị Mìn, thôn Nà Xa đã chủ động thu xếp công việc gia đình đến từ sớm. Ở tuổi 80, bà Mìn thường gặp các vấn đề sức khỏe về huyết áp, tiền đình. Sau khi được thăm khám, cấp thuốc miễn phí, bà còn được cán bộ quân y hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Bà Mìn phấn khởi nói: Hằng tháng, cán bộ Biên phòng kết hợp với Trạm Y tế xã để tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho bà con nên ai cũng rất vui. Cuộc khám nào có các bác sỹ biên phòng là bà luôn tới, bệnh của bà các bác sỹ biên phòng đều nắm được và cho thuốc đúng loại, sức khỏe bà ngày càng tốt hơn.

Cao Lộc là xã khu vực III của tỉnh Lạng Sơn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc phạm vi quản lý của Đồn Biên phòng Thanh Lòa có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đời sống sinh hoạt một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Do vậy, với những người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc các hộ dân ở xa trung tâm, việc tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sự hiện diện thường xuyên, liên tục của cán bộ quân y là rất thiết thực và ý nghĩa.

Quân y Đồn Biên phòng Thanh Lòa, tỉnh Lạng Sơn thăm khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân thôn Nà Làng, xã Cao Lộc.

Điều dưỡng Triệu Thị Hoè, cán bộ Trạm Y tế xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng Thanh Lòa và Trạm Y tế xã luôn được duy trì rất hiệu quả. Quân y Đồn Biên phòng đã tham gia khám sức khỏe, cấp thuốc cho người dân, trong đó có các đợt khám người cao tuổi, khám sức khỏe định kỳ. Trung bình khoảng mỗi quý, hai đơn vị tổ chức một đợt khám phát thuốc tại địa bàn; cùng các hoạt động khám khác theo yêu cầu.

Không chỉ khám và cấp thuốc, cán bộ quân y còn chú trọng hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh. Những kiến thức tưởng như đơn giản như giữ vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi, phòng các bệnh thường gặp lại có ý nghĩa rất thiết thực đối với cuộc sống của người dân vùng biên.

Quân y Đồn Biên phòng Thanh Lòa, tỉnh Lạng Sơn thăm khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân thôn Nà Làng, xã Cao Lộc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chúc, quân y Đồn Biên phòng Thanh Lòa, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Qua thực tế khám bệnh có thể thấy, người dân thường gặp các bệnh ngoài da, bệnh về đường hô hấp. Nguyên nhân có liên quan đến điều kiện sinh hoạt, nguồn nước và thói quen sinh hoạt chưa khoa học. Vì vậy, bên cạnh việc cấp thuốc, lực lượng quân y sẽ tập trung tư vấn để người dân biết cách phòng bệnh và điều trị đúng hướng...

Trung tá Lưu Ngọc Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Lòa nêu rõ, hằng năm, quân y đồn tổ chức hàng chục đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân trên địa bàn. Hoạt động quân y được đơn vị gắn với phối hợp cùng trạm y tế, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe học đường, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách. Việc này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn giúp đồng bào hiểu hơn về vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác quân y và dân vận ở địa bàn biên giới.

Chăm sóc sức khỏe đồng bào

Quân y Đồn Biên phòng Thanh Lòa, tỉnh Lạng Sơn xuống thôn, bản thăm khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân.

Tỉnh Lạng Sơn có đặc thù địa bàn vùng núi biên giới, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều thôn bản xa trung tâm, vì vậy cùng với khám bệnh, cấp thuốc, công tác quân y vùng biên luôn được gắn với tuyên truyền phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phối hợp với hệ thống y tế cơ sở.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thanh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 2025, thông qua mô hình “Người thầy thuốc quân hàm xanh”, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 33.600 lượt người; tổ chức tiêm chủng cho hơn 33.700 lượt trẻ em và phụ nữ có thai, tổng trị giá các hoạt động trên 15 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung nổi bật trong 21 mô hình, chương trình, phong trào mà Biên phòng Lạng Sơn triển khai khi tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới thời gian qua. Quân y biên phòng từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe ở khu vực biên giới, nhất là tại những nơi mà điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

Quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn thăm khám sức khỏe cho nhân dân xã biên giới Cao Lộc.

Đối với khu vực biên giới, sự phối hợp giữa các Đồn Biên phòng với Trạm Y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh càng có ý nghĩa sâu sắc. Bởi quân y biên phòng có lợi thế bám địa bàn, gần dân, hiểu điều kiện sinh hoạt, đặc điểm dân cư; trong khi hệ thống y tế cơ sở có chức năng chuyên môn, điều trị và theo dõi lâu dài... Sự phối hợp này đã giúp công tác chăm sóc sức khỏe người dân được thực hiện thường xuyên hơn, sát thực tế hơn; góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục duy trì mô hình “Người thầy thuốc quân hàm xanh”, tăng cường phối hợp với ngành Y tế, chính quyền cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh và chủ động hỗ trợ người dân trong những tình huống cần thiết. Các bên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, phòng chống dịch bệnh, không tự điều trị khi bệnh nặng hay hạn chế các tập quán chữa bệnh không phù hợp, tiếp tục chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với các thôn bản xa trung tâm...

Ở khu vực biên giới, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là cách làm được lực lượng Bộ đội Biên phòng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc từ những việc thiết thực nhất. Khi sức khỏe người dân được chăm lo, đời sống được cải thiện, niềm tin của đồng bào với Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định địa bàn và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.