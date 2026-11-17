Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập.

Xã biên giới Lóng Sập tiếp giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), có địa hình đồi núi dốc, giao thông tới các bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều cách trở. Đời sống đồng bào hai bên biên giới còn không ít khó khăn, nhận thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu còn hạn chế. Trước thực tế đó, tháng 7/2017, Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động. Trạm được trang bị đồng bộ các thiết bị y tế thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Thiếu tá Phạm Thiện Thuật, Trạm trưởng Trạm xá, cho biết: Xác định rõ trách nhiệm trong công tác phòng và chữa bệnh, xây dựng Trạm thành địa chỉ tin cậy để người dân đến thăm khám, điều trị, chúng tôi luôn chú trọng học tập, nâng cao tay nghề, làm tốt công tác y tế dự phòng và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men để chăm sóc sức khỏe cho người dân hai bên biên giới. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đơn vị đã khám và điều trị cho gần 11.000 lượt bệnh nhân, xử lý kịp thời hơn 500 ca cấp cứu nguy kịch ngay tại cơ sở.

Cán bộ Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào khám bệnh cho người dân.

Xác định nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm quân số khỏe phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, từ đầu năm đến nay, Trạm đã chủ động phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm, khám và cấp thuốc cho 273 lượt cán bộ, chiến sĩ; duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,6%. Song hành với nhiệm vụ bảo đảm quân y nội bộ, Trạm xá luôn rộng mở đón tiếp nhân dân địa phương. Tại phòng khám, những lời hỏi thăm ân cần bằng tiếng phổ thông, tiếng Mông, tiếng Thái và tiếng Lào của các y, bác sĩ biên phòng đã xóa nhòa khoảng cách giữa thầy thuốc với người bệnh. Với bà con khi vượt hàng chục cây số đến khám đều được thăm khám tận tình và cấp thuốc miễn phí từ nguồn quỹ của đơn vị và kinh phí xã hội hóa.

Vừa được kiểm tra huyết áp và hướng dẫn cách dùng thuốc điều trị viêm phế quản, ông Vì Văn Ký, xã Lóng Sập, chia sẻ: Mỗi khi trái gió trở trời, tôi lại đau nhức chân tay, tức ngực, khó thở, không đi nương được. Đến Trạm xá bộ đội biên phòng, tôi được các bác sĩ khám kỹ, cấp thuốc miễn phí, lại dặn dò ăn chín, uống sôi, giữ ấm khi trời trở lạnh. Chính vì vậy, bà con trong bản ai ốm đau cũng đều tin tưởng tìm đến bộ đội biên phòng.

Không chỉ là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, Trạm xá Quân dân y còn là nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào nơi biên giới. Đối với người dân các bản giáp biên thuộc huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, Lào), quãng đường về trung tâm huyện xa xôi và hiểm trở hơn nhiều so với việc sang Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. Bởi vậy, mỗi khi đau ốm, bà con nước bạn lại tìm đến sự giúp đỡ của những “thầy thuốc quân hàm xanh” Việt Nam. Bất kể ngày đêm, khi có bệnh nhân người Lào sang thăm khám, đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm đều kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu và điều trị tận tình. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 345 lượt người dân Lào, với tổng trị giá thuốc trên 17 triệu đồng.

Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào được trang bị máy siêu âm, khám bệnh cho nhân dân.

Đưa con nhỏ bị sốt cao sang Trạm thăm khám và điều trị, chị Tráng Thị Ly, bản Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, không giấu được sự xúc động khi thấy con đã hạ sốt, dần hồi phục nhờ sự cứu chữa kịp thời của các thầy thuốc mang quân hàm xanh. Chị Ly chia sẻ: Ở bản mình, điều kiện y tế còn thiếu thốn, đường lên trung tâm huyện lại xa. Vì vậy, mỗi khi người nhà đau ốm, bà con trong bản đều đưa sang Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào. Đến đây, con tôi được các y, bác sĩ quân y thăm khám ân cần, cấp phát thuốc miễn phí và chăm sóc chu đáo; nhờ đó, cháu đã nhanh chóng hạ sốt, sức khỏe dần ổn định.

Cùng với việc khám, chữa bệnh tại chỗ, cán bộ, bác sĩ quân y của Trạm thường xuyên đến tận các hộ gia đình thăm khám, cấp phát thuốc điều trị và tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm chủng mở rộng; hướng dẫn bà con ăn sạch, uống sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, bài trừ các hủ tục chữa bệnh lạc hậu. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã phối hợp với đoàn thiện nguyện “Bác sĩ và những người bạn” tổ chức khám chuyên sâu, siêu âm, đo điện tim, cấp thuốc và tặng quà cho 1.150 lượt người dân, với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Qua các đợt thăm khám, đơn vị đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo để tư vấn chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Bằng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm, với những việc làm cụ thể, các y, bác sĩ quân y đã kịp thời khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bà con các bản khu vực biên giới, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ “quân hàm xanh”, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.