Điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng cao

Trạm Y tế xã Thượng Minh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Bản Váng (xã Chợ Rã) đã có mặt tại Trạm Y tế xã để được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Từ kiểm tra các chỉ số huyết áp, nhịp tim, tai - mũi - họng đến sàng lọc một số bệnh lý về mắt, tiểu đường, men gan…, người dân được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn tận tình.

Với người dân vùng cao, nhất là người cao tuổi, những hoạt động khám, sàng lọc ngay tại cơ sở mang lại nhiều thuận lợi. Trước đây, mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, người dân thường phải di chuyển xa để đến các bệnh viện tuyến trên. Nay, đội ngũ bác sĩ được tăng cường về cơ sở, việc khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe trở nên thuận tiện hơn.

Ngay sau khi sàng lọc xong các chỉ số sức khỏe, bà Nông Thị Hiền được bác sĩ khám chuyên sâu về mắt. Bà Hiền chia sẻ: Do tuổi đã cao nên mắt bà không nhìn rõ, trước đây bà phải đi lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám. Bây giờ trạm y tế có đầy đủ bác sỹ và thiết bị, những người lớn tuổi như bà được khám sức khỏe thường xuyên, rất thuận tiện.

Hiện trạm y tế xã Chợ Rã có 20 viên chức, trong đó có 4 bác sĩ cùng đội ngũ y sĩ, hộ lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tại Trạm Y tế xã Cao Minh, mạng lưới chăm sóc sức khỏe cũng được tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn. Ông Hoàng Văn Hoan, Giám đốc Trạm Y tế xã Cao Minh cho biết, trạm hiện có 18 cán bộ y, bác sĩ, gồm 1 trạm chính và 2 điểm trạm. Xã có địa hình chia cắt, dân số hơn 12.700 người nên việc đưa các dịch vụ y tế đến gần khu dân cư là yêu cầu thiết thực.

Cùng với khám, chữa bệnh, trạm đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, an toàn thực phẩm và các chương trình mục tiêu về dân số. Qua đó từng bước chuyển từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe.

Xác định trạm y tế là “cửa ngõ” đầu tiên của hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức phục vụ.

Không chỉ khám, chữa bệnh, trạm còn thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng, tiêm chủng, tuyên truyền, tư vấn sức khỏe và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Đối với xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn khó khăn, việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng. Tại xã Chợ Rã, bên cạnh tăng cường hoạt động khám, chữa bệnh tại trạm y tế, địa phương còn thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cùng các điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các mô hình này hướng tới việc trở thành địa chỉ khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe định kỳ cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi; đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu cộng đồng. Qua đó không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.