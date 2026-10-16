SHB Đà Nẵng (áo sáng) quyết tâm có điểm trên sân nhà Chi Lăng.

Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định: Thép có chảy ở xứ Thanh?

Đông Á Thanh Hóa vừa có chiến thắng tối thiểu 2-1 đầy quan trọng ngay trên sân của Hải Phòng ở vòng 3, tiếp tục cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định vừa trải qua trận derby miền Bắc giằng co và bị Ninh Bình FC cầm hòa 1-1. Đội bóng thành Nam vẫn sở hữu chiều sâu đội hình khủng, nhưng sự thiếu ổn định trên sân khách đôi khi là rào cản lớn.

Trong cuộc đụng độ này, hai bên đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, tuy nhiên áp lực thẻ phạt từ các vòng trước buộc hàng thủ đôi bên phải cực kỳ thận trọng. Thanh Hóa có điểm tựa sân nhà và tinh thần hưng phấn, nhưng Nam Định với dàn sao chất lượng cao luôn biết cách tỏa sáng ở các trận cầu lớn. Khả năng trận đấu sẽ diễn ra giằng co và kết quả hòa là kịch bản dễ xảy ra, hoặc một chiến thắng sát nút thuộc về đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng: Cả 2 đều áp lực

SHB Đà Nẵng vừa hứng chịu thất bại nặng nề 0-3 trước HAGL ở vòng trước, điều này tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ khi họ trở về sân nhà Chi Lăng. Ngược lại, Hải Phòng cũng vừa để thua Thanh Hóa 1-2 và đang rất khát khao tìm lại mạch chiến thắng để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Cả Đà Nẵng và Hải Phòng đều tổn thất phần nào về mặt lực lượng do các thẻ phạt từ giai đoạn đầu mùa, đòi hỏi ban huấn luyện phải có những phương án xoay tua hợp lý ở tuyến giữa.

Được chơi trên sân nhà là lợi thế để SHB Đà Nẵng xốc lại tinh thần. Tuy nhiên, lối chơi áp lực và giàu thể lực của Hải Phòng và mũi nhọn của “người cũ” Makaaric luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Trận đấu này cân bằng và đội nào ít mắc sai lầm hơn ở hàng thủ sẽ giành trọn 3 điểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An: Derby danh dự

Đây là “derby Bắc Trung Bộ” mang ý nghĩa danh dự và tinh thần rất lớn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có tinh thần cực cao sau khi bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel 2-1 ngay trên sân khách ở vòng 3. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An cũng có được kết quả hòa 1-1 trước Công an TPHCM và luôn thi đấu rất máu lửa trong các chuyến làm khách.

Cả hai đội đều bảo toàn được bộ khung chủ lực, giúp hai nhà cầm quân tung ra đội hình mạnh nhất.Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà và phong độ khởi sắc thời gian gần đây. Tuy nhiên, SLNA nổi tiếng khó chịu khi đối đầu với các đối thủ cùng khu vực nhưng sự thực dụng và kín kẽ trong lối chơi của Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ giúp họ giành lấy thế chủ động.