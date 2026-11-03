Điểm tựa ổn định cuộc sống từ ngôi nhà đại đoàn kết
Có một mái nhà vững chãi là thêm một điểm tựa để mỗi gia đình yên tâm trong cuộc sống. Một niềm vui khó nói thành lời của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà ở tại Hà Nội. Từ những căn nhà đó, một hành trình mới đang mở ra giúp họ tin rằng khó khăn mấy rồi cũng vượt qua và phía trước là tương lai tốt đẹp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-tua-on-dinh-cuoc-song-tu-ngoi-nha-dai-doan-ket-246261103113155087.htm