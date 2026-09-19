Điểm tựa nhân văn giúp người hoàn lương làm lại cuộc đời

Ông Nguyễn Thế Vinh (bìa trái), Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Phú thăm cơ sở sản xuất bánh mì của hộ ông Huỳnh Khang Nam tại khu phố 2, phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Viết Cường

Quy trình công khai, minh bạch

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Phú đã chủ động tham mưu cho UBND các xã, phường ban hành văn bản triển khai đến tận cơ sở ấp, khu phố nhằm tuyên truyền rộng rãi chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Phú cho biết, đơn vị luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn rà soát nhu cầu vốn của người sau khi chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, hướng dẫn sát sao các Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các hội đoàn thể nhận ủy thác tiến hành bình xét dân chủ, công khai, bảo đảm mọi người đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế.

Nhờ các kênh thông tin đa dạng từ công an xã, hội đoàn thể cho đến ngân hàng, người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả thiết thực.

Để dòng vốn tín dụng chính sách đến đúng địa chỉ, không xảy ra thất thoát hay trục lợi chính sách, NHCSXH Tân Phú thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai đầy đủ thông tin tại các điểm giao dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Định kỳ hàng tháng, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Công an xã và các hội đoàn thể rà soát danh sách người chấp hành xong án phạt tù, kịp thời hướng dẫn quy trình bình xét khi phát sinh nhu cầu. Nhờ sự quan tâm sát sao của Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của các ban ngành, quá trình triển khai luôn diễn ra thuận lợi, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Mô hình kinh tế làm lại cuộc đời

Hiệu quả rõ nét nhất của chương trình chính là sự đổi thay trong cuộc sống của từng mảnh đời lầm lỡ nay đã hướng thiện. Điển hình như trường hợp của ông Huỳnh Khang Nam (ngụ tại khu phố 2, phường Tân Phú).

Chấp hành xong án phạt 6 năm tù, nhờ cải tạo tốt, ông Nam được giảm án 10 tháng và trở về địa phương vào tháng 5-2025. Được sự động viên, hướng dẫn tận tình từ lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể về chính sách tín dụng ưu đãi, ngày 23-4-2026, đại diện gia đình là vợ ông - bà Hồ Thị Thu Thảo đã được NHCSXH Tân Phú duyệt cho vay 100 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng để đầu tư phát triển lò nướng bánh mì tại nhà.

Qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của NHCSXH, Hội Nông dân và Công an phường, gia đình ông Nam đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Toàn bộ số tiền vay được đầu tư mua sắm 2 lò nướng bánh mì với công suất đạt khoảng 1.000 bánh mỗi ngày, mang lại nguồn thu nhập ổn định và vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đây được xem là một trong những mô hình điểm, truyền cảm hứng tích cực cần được biểu dương và nhân rộng trên địa bàn.

Con số ấn tượng về tín dụng chính sách cho người hoàn lương (cập nhật đến hết tháng 8-2026) * Tổng dư nợ: Đạt 3.523 triệu đồng với 47 người đang thụ hưởng. * Kết quả giải ngân 8 tháng năm 2026: Đã hỗ trợ 13 trường hợp vay vốn với tổng số tiền 1.200 triệu đồng.

Thời gian tới, để mở rộng diện bao phủ, không bỏ sót bất kỳ người chấp hành xong án phạt tù nào có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp cận vốn, Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Phú sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Công an các xã, phường và các tổ chức hội đoàn thể trong việc rà soát nhu cầu thực tế; bảo đảm quá trình bình xét cho vay luôn dân chủ, khách quan và công khai. Qua đó, tiếp tục tiếp sức, trao cơ hội thiết thực cho những người từng lầm lỡ vững tâm làm lại cuộc đời, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an sinh xã hội tại địa phương.

Phòng Giao dịch NHCSXH Tân Phú triển khai nhiệm vụ quý IV-2026. Ảnh: Viết Cường