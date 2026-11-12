Điểm tựa nghĩa tình của đảng viên xã Hòa Hưng

Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hòa Hưng trao tiền hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn cho đảng viên Đặng Văn Sang (Chi bộ ấp Hòa Mỹ).

Trường hợp của đảng viên Đặng Văn Sang, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Hòa Mỹ là minh chứng cho ý nghĩa thiết thực của quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Khi gia đình gặp khó khăn, bản thân mắc bệnh, ông Sang được hỗ trợ đột xuất 2 triệu đồng từ nguồn quỹ, giúp ông có thêm điều kiện đi TP. Hồ Chí Minh điều trị bệnh.

Ông Sang nói: “Được Đảng ủy xã, tổ chức, đồng chí quan tâm hỗ trợ, số tiền là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình tôi. Tôi mong quỹ tiếp tục được duy trì và phát triển để hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều đảng viên”. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho ông Sang kiên cường chiến đấu với bệnh tật, thêm vững tin vào tổ chức Đảng.

Từ khi được xây dựng và đi vào hoạt động, đến nay nguồn quỹ trở thành điểm tựa cho nhiều đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong Đảng bộ. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn xã vận động nguồn quỹ trên 488 triệu đồng từ sự đóng góp tự nguyện của đảng viên.

Từ nguồn quỹ này, từ năm 2025 đến nay, xã kịp thời hỗ trợ đột xuất cho nhiều đảng viên ốm đau, bệnh tật hay nhà ở bị tốc mái do thiên tai. Đằng sau con số hàng trăm triệu đồng ấy là tấm lòng, trách nhiệm và tình cảm giữa những người cùng đứng chung trong hàng ngũ của Đảng.

Để duy trì nguồn quỹ, ban thường vụ, ban chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng không chuyên trách ở các ấp đều tự nguyện đóng góp hằng tháng tùy khả năng. Mức đóng góp có thể là 40.000 đồng đối với ủy viên Ban Thường vụ, 20.000 đồng đối với cán bộ, công chức hoặc vài chục ngàn đồng đối với cán bộ hưu trí, người hoạt động không chuyên trách. Những khoản đóng góp tuy không lớn nhưng cùng tạo nên nguồn quỹ nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong tập thể.

Quỹ được định hướng hoạt động với các hình thức linh hoạt như hỗ trợ vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế, hỗ trợ không hoàn lại để xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Quy trình từ xét duyệt, thẩm định đến giải ngân đều được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch, đảm bảo đặt đúng chỗ, trao đúng người.

Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, Phó trưởng Ban Quản lý quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Hưng Trần Phú Thi, sự hỗ trợ từ nguồn quỹ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, tinh thần mà còn thể hiện tình đồng chí, sự quan tâm, đùm bọc của tổ chức đảng đối với đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Việc quản lý, sử dụng quỹ luôn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm các khoản đóng góp phát huy ý nghĩa thiết thực. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục vận động, phát triển nguồn quỹ, hướng đến những hình thức hỗ trợ thiết thực hơn như hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc cho vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Hưng chứng minh hiệu quả thiết thực của một mô hình hợp lòng dân, thắm tình đồng chí. Bằng những việc làm cụ thể, minh bạch và chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, quỹ hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Hưng là sợi dây thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tiếp thêm niềm tin và động lực để đảng viên yên tâm công tác, chung sức xây dựng quê hương Hòa Hưng ngày càng giàu đẹp.