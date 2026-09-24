Điểm tựa khi người lao động mất việc

Thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ). Chính sách này không chỉ giúp người mất việc có thêm nguồn hỗ trợ để giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, mà còn gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện để họ sớm trở lại thị trường lao động.

Nguồn hỗ trợ thiết thực

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại phường Phan Rang.

Doanh nghiệp gặp khó phải dừng hoạt động, chị Lê Thị Tuyết (ở phường Tây Nha Trang) mất việc làm, khiến chị không khỏi lo lắng về những ngày phía trước. Trong lúc khó khăn, chị tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, chị được nhân viên trung tâm hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chỉ vài ngày sau, hồ sơ của chị được giải quyết với mức trợ cấp hơn 4 triệu đồng/tháng, giúp chị có thêm điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt và giảm bớt áp lực. Điều khiến chị Tuyết yên tâm hơn là sau khi giải quyết chế độ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn, giới thiệu và kết nối một số vị trí việc làm mới để chị lựa chọn. Nhờ đó, thời gian thất nghiệp trở thành thời gian để chị tìm kiếm cơ hội việc làm mới, phù hợp hơn với khả năng và hoàn cảnh.

Tương tự, sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động, anh Lê Văn Hùng (ở phường Phan Rang) lo lắng khi nguồn thu nhập gia đình bị gián đoạn. Anh tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Không lâu sau, anh nhận quyết định hưởng trợ cấp hơn 4,5 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ là nguồn động viên thiết thực, giúp anh có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và vững tâm trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Anh Hùng cho biết: “Thời gian đầu mất việc, tôi khá lo lắng vì thu nhập của gia đình bị ảnh hưởng. Nhờ được nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn tận tình, tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục và được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản hỗ trợ này giúp tôi vơi bớt áp lực trong cuộc sống, có thêm thời gian tìm kiếm công việc mới phù hợp. Tôi cũng được trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, qua đó có thêm cơ hội lựa chọn công việc ổn định trong thời gian tới”.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 12.446 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, 2.480 hồ sơ được nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và 9.966 hồ sơ nộp trực tiếp. Sau khi tiếp nhận, trung tâm đã giải quyết 11.732 hồ sơ, 714 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Qua đó, có 11.579 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và 153 hồ sơ không đủ điều kiện. Đơn vị chú trọng đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định, xét duyệt và trình Sở Nội vụ sớm ban hành quyết định để NLĐ được hưởng trợ cấp kịp thời. Hằng tháng, trung tâm còn yêu cầu NLĐ khai báo tình trạng việc làm mới, tránh hưởng sai chính sách. “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là điểm tựa giúp NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn khi không may mất việc làm. Không chỉ hỗ trợ một phần thu nhập, chính sách còn tạo điều kiện để NLĐ được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, từng bước ổn định cuộc sống và sớm trở lại thị trường lao động”, ông Xuân chia sẻ.

Mở lối trở lại thị trường lao động

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tư vấn việc làm mới cho người lao động.

Cùng với việc giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đặc biệt chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề, giúp NLĐ sớm ổn định cuộc sống và trở lại thị trường lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã tư vấn, kết nối việc làm cho 12.446 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua đó, đã có 1.225 người đã tìm được việc làm mới. Song song với tư vấn việc làm, ngành chức năng còn tăng cường tư vấn học nghề, giúp NLĐ có thêm cơ hội nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường. NLĐ được cung cấp đầy đủ thông tin về chế độ, chính sách hỗ trợ học nghề; đồng thời được cập nhật kịp thời các thông tin về cơ sở đào tạo, lịch khai giảng, thời gian học và mức học phí. Qua đó, từ đầu năm 2026 đến nay, có 708 người hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian qua, sở đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLĐ. Cùng với đó, sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích NLĐ chủ động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện thủ tục trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao tính chủ động của NLĐ trong quá trình giải quyết chế độ. Bên cạnh đó, sở cũng phối hợp với các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ thực hiện thủ tục tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, những người còn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trên môi trường số được cán bộ hỗ trợ kịp thời, hạn chế tình trạng lúng túng hoặc bỏ lỡ quyền lợi. Ngoài ra, ngành còn tăng cường vận động NLĐ nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM, góp phần hạn chế việc đi lại. Đặc biệt, cùng với giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp, trung tâm đã chủ động phân tích, phân loại độ tuổi, công việc, chuyên môn, nguyên nhân thất nghiệp của NLĐ. Trên cơ sở đó, thực hiện tư vấn, kết nối việc làm mới, tư vấn chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, từng bước đưa chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến gần hơn với NLĐ, từ giải quyết chế độ đến tư vấn việc làm, hỗ trợ học nghề và bảo đảm an sinh lâu dài. Trong thời gian tới, ngành tiếp tục triển khai các giải pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn việc làm cho NLĐ…