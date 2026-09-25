Điểm tựa hoàn lương - ngăn ngừa tái phạm

Từng chấp hành án phạt tù 7 năm 6 tháng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, anh Huỳnh Bá Mỹ, sinh năm 1993, ở phường Ngũ Hành Sơn trở về địa phương năm 2024 sau khi được giảm thời hạn chấp hành án 2 năm 1 tháng do cải tạo tốt.

Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cuộc sống.

Những ngày đầu, mặc cảm về quá khứ, không nghề nghiệp, khiến anh Mỹ không biết bắt đầu lại từ đâu. Bước ngoặt đến khi anh được Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố hướng dẫn, kết nối với NHCSXH để vay vốn tạo sinh kế. Anh Huỳnh Bá Mỹ cho biết: “Nhờ NHCSXH và lực lượng Công an mà tôi được vay 100 triệu đồng để mở tiệm rửa xe, bây giờ tôi có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi rất vui và biết ơn NHCSXH và các đồng chí Công an. Tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nữa và mong muốn thời gian tới mở rộng tiệm để có thu nhập tốt hơn, chăm lo cho vợ con”.

Từ nguồn vốn 100 triệu đồng của NHCSXH, một tiệm rửa xe được hình thành. Quan trọng hơn, đó là một công việc ổn định giúp người từng lầm lỗi lấy lại sự tự tin, chủ động nuôi sống bản thân và gia đình.

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng Hoàng Thanh Lân cho biết: Chi nhánh đã phối hợp rất sát sao với lực lượng Công an trong việc rà soát những trường hợp chấp hành xong án phạt tù để tạo điều kiện cho họ vay vốn. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ để họ có sinh kế, có việc làm ổn định, từ chăn nuôi, trồng trọt đến kinh doanh, qua đó thực hiện chủ trương của Nhà nước về hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, để khoản vay thực sự trở thành sinh kế, việc rà soát đúng đối tượng, nắm hoàn cảnh và kết nối người chấp hành xong án phạt tù với các chính sách hỗ trợ luôn được lực lượng Công an chú trọng. Thời gian qua, chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng đã giải ngân 22,5 tỷ đồng cho gần 300 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, 72 trường hợp đã được giải ngân với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đơn vị luôn phối hợp với NHCSXH để hỗ trợ người hoàn lương được vay vốn, có điều kiện buôn bán, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Lực lượng Công an luôn tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất, đúng đối tượng, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và tránh tái phạm.

Với lực lượng Công an, hỗ trợ người hoàn lương không dừng ở việc quản lý, giáo dục mà hướng tới tạo dựng những điều kiện cụ thể để họ có thể bắt đầu lại cuộc đời. Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng Công an là nòng cốt trong công tác giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và NHCSXH tạo điều kiện để họ có sinh kế, có công việc ổn định.

Với anh Huỳnh Bá Mỹ, hành trình hoàn lương giờ đây được đo bằng những ngày làm việc chăm chỉ, bằng thu nhập từ chính sức lao động của mình - và bằng quyết tâm không trở lại con đường cũ. Một công việc ổn định có thể mở ra một khởi đầu mới. Với sự đồng hành của nguồn vốn chính sách và lực lượng Công an, những người từng lầm lỗi có thêm cơ hội tự đứng trên đôi chân mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.