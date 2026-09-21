“Điểm tựa” giúp phụ nữ Thanh Quân vươn lên thoát nghèo

Hội viên Hội LHPN xã Thanh Quân học nghề dệt thổ cẩm.

Ngay từ những tháng đầu năm, Hội LHPN xã Thanh Quân đã rà soát hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nắm bắt nhu cầu để lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp. Hội đã trao 15 con thỏ giống cho 3 hội viên nghèo, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập. Với ưu điểm dễ chăm sóc, phù hợp quy mô hộ gia đình, mô hình giúp chị em tận dụng thời gian, lao động tại chỗ mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế. Cùng với trao con giống, hội phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng tiến bộ vào sản xuất và lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp. Qua đó, hội viên từng bước thay đổi tư duy, chủ động tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Ở Thanh Quân, sinh kế cho phụ nữ không chỉ bó hẹp trong chăn nuôi mà còn được mở rộng từ những nghề truyền thống của địa phương. Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm, tạo cơ hội để hội viên học nghề, tìm hướng tạo việc làm và tăng thu nhập. Tại lớp học, chị em được các nghệ nhân, giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn kỹ năng dệt, cách sáng tạo mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Qua đó, hội viên không chỉ được trang bị kỹ năng nghề mà còn từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm.

Dệt thổ cẩm gắn với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số chứa đựng những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Trong nhịp sống hiện đại, việc duy trì nghề truyền thống vừa góp phần hạn chế nguy cơ mai một, vừa mở thêm hướng sinh kế cho phụ nữ địa phương. Khi được trang bị kỹ năng, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và từng bước kết nối thị trường, chị em có thể tận dụng thời gian nông nhàn để tạo thêm thu nhập ngay tại gia đình. Đây cũng là hướng khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển kinh tế, để phụ nữ vừa tham gia gìn giữ nghề truyền thống, vừa có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Cùng với con giống và nghề nghiệp, vốn là điều kiện quan trọng để một sinh kế có thể phát triển lâu dài. Hội LHPN xã Thanh Quân đang quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. Nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện để nhiều phụ nữ đầu tư, mở rộng chăn nuôi, sản xuất, qua đó từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Sự kết hợp giữa “vốn - nghề - kỹ thuật - đồng hành” đang tạo nên cách hỗ trợ có chiều sâu hơn. Nếu chỉ trao một khoản tiền hoặc con giống, hiệu quả có thể dừng ở ngắn hạn; nhưng khi phụ nữ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và cách tổ chức sản xuất, nguồn lực ban đầu có cơ hội được nhân lên. Quan trọng hơn, quá trình ấy khơi dậy tinh thần tự lực, giúp chị em từ vị trí người nhận hỗ trợ trở thành chủ thể quyết định sinh kế của gia đình mình.

Đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động an sinh vẫn được duy trì để những gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã đã thăm hỏi, trao trên 70 suất quà, tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; đồng thời thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, quan tâm trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Quân Vi Thị Tình cho biết: “Hỗ trợ sinh kế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Vì vậy, hội chú trọng khảo sát nhu cầu của từng hộ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, kết nối nguồn lực và đồng hành với hội viên trong quá trình triển khai mô hình. Thời gian tới, cùng với nhân rộng những mô hình sinh kế hiệu quả, Hội LHPN xã Thanh Quân tiếp tục kết nối các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả vốn vay ủy thác; đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế”.