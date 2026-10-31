Điểm tựa để tuổi trẻ vùng cao lập nghiệp

Bắt đầu từ những mô hình nhỏ

Ở phía Tây Quảng Trị, cuộc sống của người dân vẫn gắn liền với nương rẫy và những mùa mưa nắng thất thường. Với người trẻ, muốn thay đổi cuộc sống phải tìm hướng đi phù hợp với khả năng của gia đình và điều kiện thực tế nơi mình sinh sống.

Tại thôn Hải Phúc, xã Ba Lòng, anh Hồ Văn Dưa trở về quê sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình nhưng chưa có nhiều vốn, kinh nghiệm sản xuất còn thiếu nên anh chọn bắt đầu bằng mô hình nhỏ với khoảng 50 con gà và 2ha tràm.

Đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên xã Ba Lòng - Ảnh: M.H

“Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, tôi cố gắng học hỏi để phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, tôi nuôi thử nghiệm đàn gà để tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau này, tôi mong muốn mở rộng mô hình trang trại của gia đình”, anh Hồ Văn Dưa chia sẻ.

Cũng ở Hải Phúc, anh Hồ Văn Sỹ lựa chọn kết hợp trồng 4 ha tràm với chăn nuôi lợn. Một hướng đi tận dụng được lợi thế đất rừng của địa phương, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ chăn nuôi trong thời gian chờ cây rừng đến kỳ khai thác.

Thế nhưng, do thiếu vốn khiến việc đầu tư con giống, thức ăn và chăm sóc đàn vật nuôi gặp nhiều trở ngại. Anh Sỹ mong muốn được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, đồng thời tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để việc chăn nuôi hiệu quả hơn.

“Địa bàn Ba Lòng thuận lợi cho việc trồng tràm kết hợp với chăn nuôi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn để duy trì mô hình chăn nuôi. Người dân rất cần được tiếp cận nguồn vốn và tập huấn về kỹ thuật để phát triển các mô hình kinh tế”, anh Sỹ cho biết.

Hành trình lập nghiệp của anh Hồ Văn Hiềm ở thôn Pa Hy, xã Đakrông lại bắt đầu từ những năm tháng làm việc tại Nhật Bản. Từng tốt nghiệp đại học, Hiềm quyết định đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội tích lũy. Sau 3 năm làm việc, khoản tiền dành dụm được giúp anh xây dựng nhà cửa, từng bước ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng với người thanh niên này, có một mái nhà vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng. Anh tiếp tục tính toán chuyện tích lũy thêm vốn, phát triển chăn nuôi dê và kết hợp kinh doanh để có nguồn thu lâu dài tại quê hương.

“Sau 3 năm làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tôi tích lũy được một số vốn và dự định làm nhà. Trước mắt, sau khi ổn định nhà cửa, nếu có điều kiện, tôi sẽ sang Nhật làm việc thêm một thời gian, với mục đích tích lũy vốn để trở về quê phát triển kinh tế”, anh Hồ Văn Hiềm chia sẻ.

Tuy nhiên, từ khoản tiền tích lũy đến một mô hình kinh tế hiệu quả vẫn là một chặng đường dài. Nếu thiếu kiến thức sản xuất, thông tin thị trường và định hướng đầu tư, nguồn vốn có thể nhanh chóng cạn đi mà chưa tạo được nguồn thu ổn định. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là giúp thanh niên có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, mà còn là chuẩn bị cho họ hành trang để sử dụng hiệu quả khoản vốn khi trở về.

Tiếp sức để khát vọng vươn xa

Tại thôn Pa Hy, xã Đakrông, anh Hồ Văn Sáo, Bí thư Chi đoàn thôn hiểu khá rõ những mong muốn cũng như khó khăn của đoàn viên, thanh niên vùng cao. Theo anh, nhiều bạn trẻ có nhu cầu phát triển kinh tế từ trồng rừng, chăn nuôi, nhưng nguồn vốn ban đầu còn hạn chế. Một số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cũng mong muốn có thêm điều kiện để tích lũy, đầu tư cho tương lai.

Những lớp học pha chế đồ uống hay làm bánh hỗ trợ cho thanh niên xã Khe Sanh và các xã lân cận khởi nghiệp - Ảnh: M.H

“Hiện tại, thôn Pa Hy có hơn 200 đoàn viên, thanh niên. Đa số các bạn mong muốn phát triển những mô hình kinh tế như trồng rừng tràm, chăn nuôi nhưng còn thiếu vốn. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn vốn, từng bước phát triển kinh tế”, anh Hồ Văn Sáo cho biết.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Đoàn xã Ba Lòng, cho biết: “Đoàn xã tuyên truyền, định hướng để đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề dựa trên nhu cầu của thanh niên và người dân. Đoàn xã cũng giới thiệu các mô hình, dự án khởi nghiệp của Tỉnh đoàn để các bạn tìm hiểu, định hướng cho quá trình lập nghiệp sau này”.

Chia sẻ về định hướng đồng hành với thanh niên vùng cao, anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh tuyên truyền, định hướng, chúng tôi chú trọng kết nối thanh niên với các nguồn vốn vay ưu đãi, hoạt động đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

Mục tiêu là giúp thanh niên lựa chọn được mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, phát huy lợi thế sẵn có, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo thêm động lực để người trẻ tự tin lập nghiệp, gắn bó và đóng góp cho quê hương”.