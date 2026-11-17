Đối với phát triển kinh tế nông thôn, có nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh là điều kiện quan trọng, tuy nhiên để nguồn vốn phát huy hiệu quả còn cần được hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật và định hướng sản xuất phù hợp của địa phương. Tại xã Đồng Lê, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHPN xã đã tích cực đồng hành, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn lực, khai thác tiềm năng sẵn có, từng bước xây dựng những mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định.

Tiêu biểu là mô hình trang trại khép kín của chị Nguyễn Thị Nữ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Yên Xuân. Thông qua Hội LHPN xã, chị Nữ được tiếp cận nguồn vốn, tham gia các lớp tập huấn và kết nối với Tập đoàn Quế Lâm để tìm hiểu phương thức chăn nuôi lợn hữu cơ. Từ những kiến thức được trang bị, chị mạnh dạn đầu tư chuồng trại, lựa chọn hướng chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình.

Hợp tác xã Dược liệu sạch Thủy Mai của gia đình chị Nguyễn Mai Thủy tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động là hội viên phụ nữ tại địa phương - Ảnh: X.P

Đến nay, gia đình chị đã xuất chuồng 1 lứa lợn thịt, đồng thời duy trì đàn lợn gồm 6 con lợn nái và 20 con lợn con. Chị Nữ chia sẻ, nhờ tiếp cận được nguồn vốn và tham gia các lớp tập huấn của Hội LHPN xã, chị lựa chọn hướng chăn nuôi hữu cơ. Điểm đáng chú ý trong mô hình là chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân vi sinh, tận dụng bón cho 1,4ha vườn cây ăn trái. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn hình thành chu trình sản xuất tuần hoàn, hạn chế tác động đến môi trường.

Bên cạnh chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng an toàn, bền vững, từ những hỗ trợ ban đầu, nhiều hội viên trên địa bàn mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình hợp tác xã, không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều chị em hội viên khác.

Một trong những mô hình tiêu biểu là Hợp tác xã (HTX) Dược liệu sạch Thủy Mai của gia đình chị Nguyễn Mai Thủy. Với định hướng phát triển các sản phẩm từ dược liệu theo hướng an toàn, chất lượng, HTX không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc và đa dạng hóa sản phẩm.

Đến nay, diện tích trồng dược liệu của HTX đã tăng lên 8ha, với các loại cây chủ lực như thìa canh, xạ đen, chè vằng, tía tô với 12 sản phẩm từ dược liệu đạt OCOP 2-4 sao. Nhờ phát triển đồng bộ từ trồng, chế biến đến tiêu thụ và cung ứng giống cây dược liệu, mỗi năm, HTX đạt doanh thu trên 1 tỉ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 thành viên với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tạo sinh kế cho 50 hộ gia đình liên kết.

Không chỉ vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở còn chủ động xây dựng mô hình kinh tế để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Chị Trần Thị Liên, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Sơn Hóa là một trong những điển hình. Với tinh thần chủ động, mạnh dạn đầu tư, chị phát triển chăn nuôi dê, lợn, gà kết hợp chăm sóc 1,5ha đồi tràm. Từ kinh nghiệm thực tế, chị thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật, cách tổ chức sản xuất cho chị em trong thôn, khuyến khích hội viên tận dụng lợi thế đất đai, lao động để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Trần Thị Liên, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Sơn Hóa, xã Đồng Lê cho biết: “Bản thân tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi dê, gà và phát triển kinh tế gia đình. Từ những kinh nghiệm có được, tôi thường xuyên hướng dẫn, chia sẻ với chị em trong thôn để cùng nhau phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập”.

Hiện nay, Hội LHPN xã Đồng Lê đang quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 80 tỉ đồng thông qua 13 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các hội viên có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước tạo dựng sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Bùi Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Lê cho biết, thời gian tới, hội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đồng hành với hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trước mắt, hội tập trung khảo sát hoàn cảnh và nhu cầu của hội viên để có hình thức hỗ trợ phù hợp, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động chị em phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả phong trào "5 không, 3 sạch, 3 an" do Trung ương Hội phát động.

Từ sự hỗ trợ thiết thực của tổ chức hội đến tinh thần chủ động, sáng tạo của từng hội viên, phụ nữ xã Đồng Lê đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, bền vững.