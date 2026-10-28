Điểm tựa của những mảnh đời suy thận

Bệnh nhân nương nhờ nhà tạm trú bệnh thận luôn giữ tinh thần lạc quan để chiến thắng bệnh tật.

Sau hơn 3 năm khánh thành, nhà tạm trú bệnh nhân suy thận vẫn là nơi nương náu của nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà 1 trệt, 2 lầu trở thành điểm tựa giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng trong quá trình điều trị.

Hơn 1 năm qua, chị Đỗ Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1990), ngụ xã Cô Tô cùng mẹ tá túc tại căn nhà tạm trú trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa An Giang. Chị Huyền được chỉ định chạy thận định kỳ 2 lần/tuần. Tuy nhiên, di chứng nặng ở lưng do tai nạn giao thông khiến chị không thể chịu được những rung lắc khi di chuyển bằng xe máy hoặc các phương tiện giao thông thông thường.

Để đưa chị Huyền đến bệnh viện, gia đình phải thuê xe dịch vụ với chi phí khoảng 800.000 đồng mỗi chuyến đi và về. Chi phí đi lại vượt quá khả năng kinh tế, trong khi mẹ chị đã lớn tuổi vẫn phải theo chăm sóc con gái. Không đủ điều kiện thuê xe thường xuyên, mẹ con chị quyết định ở lại khuôn viên bệnh viện. Những ngày không lọc máu, họ phải sinh hoạt, nghỉ ngơi tạm bợ ngoài hành lang.

Tình trạng này được cải thiện khi chị Huyền được giới thiệu vào nhà tạm trú dành cho bệnh nhân suy thận. Tại đây, chị được hỗ trợ chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát, đồng thời nhận được sự hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm từ các bệnh nhân khác và sự quan tâm của người quản lý. Nhờ vậy, chị Huyền từng bước thích nghi với cuộc sống tại nhà tạm trú, có thể tự nấu ăn và sức khỏe dần ổn định.

Gắn bó với nhà tạm trú bệnh nhân suy thận, ông Phạm Văn Ai (sinh năm 1970), ngụ phường Chi Lăng, tình nguyện ở lại hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sau khi người con trai từng lưu trú tại đây qua đời. Hằng ngày, bên cạnh các hoạt động xã hội, ông còn đưa đón bệnh nhân đi chạy thận, hỗ trợ các trường hợp cấp cứu hoặc chuyển viện đột xuất trong đêm. Với những người không đủ khả năng chi trả, ông sẵn sàng đưa đón miễn phí và tự bỏ tiền túi trang trải chi phí xăng xe.

Chị Đỗ Thị Ngọc Huyền (bên trái) luôn giữ tinh thần lạc quan, chống lại bệnh tật khi nương nhờ nhà tạm trú bệnh thận.

Tại nhà tạm trú bệnh nhân suy thận, anh Trần Hữu Hiền (sinh năm 1990), ngụ xã Phú Hòa, một mình chăm sóc con trai nhỏ trong thời gian điều trị bệnh. Sau khi vợ bỏ đi, anh vừa chống chọi với bệnh thận vừa nuôi con. Suốt 6 năm qua, anh duy trì lịch chạy thận 3 lần/tuần. Hơn 2 năm sống tại nhà tạm trú, anh Hiền dần ổn định cuộc sống. Con trai nay hơn 2 tuổi, được gửi tại một trường mầm non gần nơi ở.

Ngoài thời gian đến bệnh viện chạy thận, anh tranh thủ đưa đón con đi học, tự nấu ăn và chăm sóc con. Trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, sức khỏe không tốt, sự sẻ chia của những người cùng cảnh ngộ tại nhà tạm trú trở thành nguồn động viên giúp cha con anh vững vàng hơn trong cuộc sống.

Sau 9 năm chạy thận nhân tạo, chị Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1988), ngụ xã Phú An, tìm được nơi lưu trú ổn định tại nhà tạm trú bệnh nhân suy thận. Sau đổ vỡ hôn nhân, chị một mình điều trị bệnh và đối mặt với biến chứng ở phổi khiến việc nằm ngủ gặp nhiều khó khăn. Không gian yên tĩnh tại nhà tạm trú giúp chị có nơi nghỉ ngơi, thuận tiện hơn trong quá trình điều trị.

Khánh thành ngày 15/12/2022, nhà tạm trú bệnh nhân suy thận do Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em TP. Long Xuyên (trước sáp nhập) vận động các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng. Công trình có diện tích 103,3m², gồm 1 trệt, 2 lầu, sức chứa 44 bệnh nhân và người thân, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Nhà tạm trú được trang bị giường tầng, khu bếp và nhà tắm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người lưu trú, giúp bệnh nhân giảm bớt gánh nặng chi phí và ổn định nơi ở trong thời gian điều trị.

Nhà tạm trú trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vơi nỗi lo chỗ ở, thêm điều kiện duy trì việc điều trị và nhận được sự sẻ chia từ những người cùng cảnh ngộ.