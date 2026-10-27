Điểm tựa của người lao động trong doanh nghiệp FDI

Công nhân Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam trong ca sản xuất.

Xác định quyền lợi của NLĐ gắn liền với sự phát triển bền vững của DN, Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam (xã Nông Cống) chú trọng thực hiện các giải pháp hài hòa lợi ích giữa hai bên. Bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Công đoàn thường xuyên phối hợp với ban giám đốc tham gia xây dựng, sửa đổi nội quy lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và duy trì hiệu quả hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao chế độ phúc lợi mà còn tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giúp NLĐ thực sự yên tâm gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của DN”.

Trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn luật định, Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam duy trì các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên từ 150.000 đến 800.000 đồng/tháng, cơm trưa 22.000 đồng/ngày, phụ cấp xăng xe, nhà trọ, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và định kỳ xét nâng bậc lương sau 2 năm làm việc. Từ năm 2020 đến nay, tổ chức công đoàn đã thăm hỏi, hỗ trợ hơn 19.000 lượt công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, đồng thời duy trì nền nếp các phong trào văn hóa, thể thao, tạo động lực thi đua sôi nổi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ với DN.

Tại Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam (xã Yên Định), nơi có hơn 2.800 lao động, công tác chăm lo đời sống cho NLĐ luôn được xem là “chìa khóa” để duy trì ổn định và phát triển sản xuất. Hiện nay, thu nhập bình quân của công nhân đạt từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh tiền lương, công ty thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ thiết thực như: hỗ trợ tiền ăn 20.000 đồng/ngày, xăng xe 15.000 đồng/ngày; thưởng tháng lương thứ 13; lao động nữ mang thai từ tuần thứ 25 trở đi hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 1 giờ làm việc mỗi ngày. Công đoàn phối hợp với DN duy trì thăm hỏi định kỳ 3 đoàn viên khó khăn mỗi tháng (2 triệu đồng/người/lần) và khen thưởng kịp thời con em công nhân đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, công ty còn mở các lớp tiếng Trung cho 200 lao động (đã có 19 người đạt chuẩn HSK 3.0 trở lên được hưởng trợ cấp) và giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ xã Yên Định phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Cảm nhận rõ sự đồng hành ấm áp từ tổ chức công đoàn, chị Trịnh Thị Trang, công nhân xưởng 3, chia sẻ: “Làm việc tại công ty, chúng tôi không chỉ được bảo đảm thu nhập ổn định mà mỗi khi gia đình có việc khó khăn, ốm đau đều nhận được sự thăm hỏi, sẻ chia kịp thời từ tổ chức công đoàn. Sự quan tâm sâu sát, lắng nghe tâm tư của anh chị em đã giúp công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy để chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Từ thực tiễn hoạt động ở các DN FDI cho thấy, công đoàn không chỉ là chỗ dựa của NLĐ mà còn là cầu nối quan trọng giữa NLĐ với người sử dụng lao động. Công đoàn cơ sở tại DN FDI chủ động tham gia xây dựng thang, bảng lương, thương lượng thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật; duy trì đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở. Cùng với đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi - năng suất cao - thu nhập tốt”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... được đẩy mạnh, khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Thực tiễn khẳng định, công đoàn hoạt động hiệu quả góp phần bảo vệ quyền lợi NLĐ, hạn chế nguy cơ tranh chấp, ngừng việc tập thể, đồng thời hỗ trợ DN xây dựng môi trường làm việc ổn định, nâng cao uy tín với đối tác, nhà đầu tư. Phát huy vai trò đại diện, chăm lo và kết nối, công đoàn DN FDI tiếp tục là điểm tựa tin cậy của công nhân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thúc đẩy DN phát triển bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.