Điểm tựa của người lao động

Các giải thi đấu thể thao do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức góp phần giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết. - Trận chung kết Giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động khối xã, phường năm 2026.

Ngay từ đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp Công đoàn trực thuộc, bảo đảm sát với từng địa phương, đơn vị. Trong công tác xây dựng thể chế và thực hiện dân chủ, toàn tỉnh ghi nhận 1.160 cơ quan, doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (đạt 116%), 1.160 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động và 1.030 đơn vị ban hành thỏa ước lao động tập thể (đạt 81%). Bên cạnh đó, 1.073 doanh nghiệp tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc, tạo dựng không gian sẻ chia cởi mở giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, 54 Công đoàn cơ sở đã thương lượng điều chỉnh bữa ăn ca thành công (đạt 75%), 77% Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân. Phong trào “Lao động sáng tạo” trở thành điểm sáng khi số lượng sáng kiến áp dụng vào thực tiễn đạt tới 196% so với kế hoạch.

Chăm lo cho người lao động không chỉ là bảo đảm quyền lợi mà còn đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết. Giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động khối xã, phường năm 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức là một trong những hoạt động như vậy.

Trong những ngày tranh tài, gần 200 cầu thủ đến từ 9 đội bóng đại diện cho các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã mang đến những trận đấu hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt.

Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Tuy nhiên, chăm lo đời sống tinh thần chỉ là một phần trong hoạt động đồng hành cùng người lao động của tổ chức công đoàn. Điểm tựa ấy còn được thể hiện qua việc khuyến khích đoàn viên phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do tổ chức công đoàn phát động đã khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Người thợ Nguyễn Anh Dũng, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1, Khu công nghiệp Thụy Vân, là một trong những công nhân tiêu biểu từ phong trào này.

Làm việc trong môi trường sản xuất đòi hỏi cao về kỹ thuật và năng suất, anh Nguyễn Anh Dũng luôn chủ động nghiên cứu, cải tiến các chi tiết kỹ thuật và quy trình làm việc. Những sáng kiến của anh góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, đồng thời giảm sức lao động nặng nhọc cho đồng nghiệp.

Đoàn viên, người lao động nhiệt tình cổ vũ, tạo nên không khí sôi nổi trong các phong trào do tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.

Sự sáng tạo của những lao động như anh Nguyễn Anh Dũng có được do môi trường làm việc, sự khuyến khích và đồng hành của tổ chức công đoàn. Khi tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên được quan tâm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được bảo vệ, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện, người lao động có thêm động lực gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp.

Từ việc quan tâm đến bữa ăn ca, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đến tạo điều kiện phát triển phong trào văn hóa, thể thao và thi đua sản xuất, các hoạt động chăm lo thiết thực góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Sự gắn bó ấy cũng tạo nền tảng để người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng suất và đóng góp nhiều hơn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, các cấp Công đoàn toàn tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại các Công đoàn cơ sở khối sản xuất, kinh doanh và đơn vị hành chính, sự nghiệp không hưởng lương ngân sách. Việc đôn đốc, hỗ trợ thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ được đẩy mạnh, bảo đảm mọi chế độ, quyền lợi hợp pháp đều được thực thi nghiêm túc. Công tác tư vấn pháp luật, thăm hỏi đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động cũng như nâng cấp chất lượng bữa ăn ca sẽ được duy trì thường xuyên, ấm áp nghĩa tình. Ngoài ra, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn sẽ tạo động lực quan trọng để người lao động thi đua tăng năng suất, đồng hành bền chặt cùng sự phát triển của các doanh nghiệp.

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong thời kỳ mới gắn liền với việc đặt người lao động ở vị trí trung tâm của các chính sách chăm lo, bảo vệ và phát triển. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; ghi nhận và khuyến khích những đóng góp của người lao động là những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Đó cũng là cơ sở để tổ chức Công đoàn Đất Tổ tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, trở thành điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.