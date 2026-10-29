Điểm tựa của người dân xã biên giới Pa Tần

Pa Tần là xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu, với 26 bản, gần 8.800 nhân khẩu; đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy; điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và các dịch vụ số còn hạn chế. Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Pa Tần đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình phù hợp để giúp đỡ nhân dân. Nổi bật là mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số”.

Được triển khai từ tháng 6-2025, đơn vị thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ có kiến thức công nghệ thông tin, kỹ năng chuyển đổi số và khả năng giao tiếp bằng tiếng đồng bào dân tộc; phối hợp tổ chức hơn 40 lớp học, hỗ trợ gần 1.800 lượt người dân. Thay vì chỉ tuyên truyền tập trung tại một địa điểm, đơn vị phối hợp với UBND xã tổ chức các “lớp học số” cho lực lượng nòng cốt tại xã và từng bản, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân. Với phương châm “đi từng bản, đến nhà, hướng dẫn từng người”, các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh, truy cập internet an toàn, nhận diện thông tin giả, sử dụng ứng dụng VNeID... qua đó, giúp người dân từng bước tiếp cận các tiện ích số, giảm khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Tần hướng dẫn người dân kiến thức về chuyển đổi số.

Theo Thiếu tá Bàn Vũ Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pa Tần, Tổ trưởng tổ công tác, điều đáng mừng là nhiều người dân trước đây chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, nay đã biết tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công, tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến biên giới. Kết quả ấy là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình.

Bên cạnh việc phổ cập kỹ năng số, hằng năm, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn. Thông qua các chương trình: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”; mô hình “Tay kéo biên phòng”, đã khám, chữa bệnh, phát thuốc, cắt tóc miễn phí; trao quà Tết, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ tặng người dân; tổ chức gian hàng 0 đồng. Năm 2026, đơn vị duy trì hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế như: Nuôi lợn, gà thương phẩm với tổng trị giá hỗ trợ 860 triệu đồng; triển khai xây dựng mô hình vườn sâm Lai Châu tại bản Nậm Tần... Đặc biệt, Đồn đang nhận nuôi 2 cháu học sinh theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; chăm lo, hỗ trợ 36 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.