Điểm tựa của lòng dân nơi phên dậu Đắk Wil

Người có uy tín La Thị Công đi đầu trong phát triển kinh tế từ trồng trọt đến chăn nuôi

Từ những câu chuyện đời thường

Ở buôn K'Nha, xã Đắk Wil, Người có uy tín La Thị Công đã quen với việc hỏi thăm bà con mỗi khi gặp nhau trên đường. Đó có thể là câu chuyện về mùa màng, chuyện làm ăn hay những khó khăn trong cuộc sống.

Từ những điều bình dị ấy, bà nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, kịp thời chia sẻ, động viên và cùng tìm cách tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng.

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bà Công hiểu rằng muốn người dân tin tưởng và làm theo, trước hết bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Bởi vậy, bà không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp mà còn chủ động đến từng gia đình, giải thích những điều bà con chưa hiểu, vận động mọi người chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau khi khó khăn.

“Đi ngoài đường hay gặp bà con ở đâu thì mình hay hỏi thăm công việc làm ăn, sức khỏe. Thỉnh thoảng mình ghé xuống nhà để động viên người dân giữ gìn an ninh, trật tự, không vi phạm pháp luật, tu chí làm ăn. Mình gần gũi mới nắm bắt kịp thời tình hình bà con trong thôn”, bà La Thị Công chia sẻ.

Người có uy tín La Thị Công (bên trái) chọn cách gần dân, nghe dân để tuyên truyền, vận động

Cùng với bà Công, người có uy tín Y Nuăn Niê KDăm, buôn K'Nha cũng bền bỉ với công việc vận động quần chúng. Với ông, tuyên truyền không đơn thuần là nói cho người dân nghe, mà quan trọng hơn là làm sao để bà con hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện.

Tuyên truyền phải dễ hiểu, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Nói phải thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ; đặc biệt phải chú ý đến đối tượng tuyên truyền Người có uy tín Y Nuăn Niê KDăm, xã Đắk Wil

Từ quan niệm ấy, ông luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân. Những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc được ông giải thích bằng những lời lẽ gần gũi, phù hợp với đời sống của bà con.

Ông Y Nuăn Niê KDăm (thứ 2 từ phải qua), người có uy tín của buôn K’Nha, xã Đắk Wil phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nậm Na trong nắm bắt địa bàn và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

Gắn bó với mảnh đất biên cương, hiểu được giá trị chủ quyền biên giới quốc gia, những người có uy tín ở buôn K'Nha như bà Công, ông Y Nuăn còn tích cực vận động người dân trên địa bàn tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ vững phên dậu của Tổ quốc.

Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, họ đã góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân. Những lời vận động xuất phát từ sự chân thành, gắn với lợi ích thiết thực của cộng đồng vì thế dễ nhận được sự đồng tình, hưởng ứng.

Góp sức dựng xây quê hương

Không chỉ kiên trì vận động giữ gìn an ninh, trật tự, người có uy tín ở Đắk Wil còn là những hạt nhân tích cực trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Câu chuyện của người có uy tín Bàn Giào Trình ở thôn Đoàn Kết là một minh chứng.

Với hơn 20 năm được người dân tín nhiệm làm thôn trưởng và nhiều năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, ông Trình đã dành nhiều tâm huyết cho công việc chung. Ông hiểu rằng muốn đời sống người dân khởi sắc, bên cạnh nỗ lực lao động của từng gia đình, khu dân cư cần có hạ tầng thuận lợi, môi trường sống sạch đẹp và tinh thần cộng đồng được phát huy.

Người có uy tín xã Đắk Wil trở thành “cầu nối” trong vận động Nhân dân chung sức làm đường giao thông nông thôn

Khi địa phương vận động làm đường giao thông nông thôn, không phải hộ dân nào cũng dễ dàng đồng thuận ngay từ đầu. Điều kiện kinh tế còn khác nhau, việc đóng góp tiền của, hiến đất và tài sản trên đất là vấn đề cần được cân nhắc. Ông Trình kiên trì giải thích để bà con hiểu lợi ích lâu dài của những con đường đối với việc đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển sản xuất.

Từ sự đồng thuận từng bước được tạo dựng, người dân đã cùng góp công, góp của để xây dựng hạ tầng. Đến nay, thôn Đoàn Kết đã có hơn 3,5 km đường giao thông nông thôn được xây dựng, hàng trăm bóng đèn chiếu sáng được lắp đặt, với tổng kinh phí Nhân dân đóng góp lên đến hàng tỷ đồng.

Từ sự đồng thuận từng bước được tạo dựng, người dân thôn Đoàn Kết đã cùng góp công, góp của hoàn thành đường giao thông nông thôn

Những con đường thuận lợi hơn, những tuyến đường sáng hơn không chỉ làm thay đổi diện mạo khu dân cư mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng. Đằng sau kết quả ấy là quá trình vận động bền bỉ, trong đó người có uy tín luôn đi đầu, làm gương và tạo niềm tin để người dân cùng tham gia.

Lãnh đạo xã biên giới Đắk Wil thường xuyên thăm hỏi, động viên người có uy tín trên địa bàn xã

Theo ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là ở địa bàn có đông đồng bào DTTS và khu vực biên giới.

Địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng; tăng cường phối hợp giữa chính quyền, các đoàn thể và lực lượng chức năng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil

Ở Đắk Wil, mỗi người có uy tín lựa chọn một cách làm riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định và phát triển. Người kiên trì thăm hỏi, nắm bắt tâm tư; người bền bỉ tuyên truyền bảo vệ vùng biên; người vận động bà con chung tay làm đường, thắp sáng khu dân cư. Những việc làm ấy có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng khi được thực hiện bằng trách nhiệm và sự chân thành, chúng tạo nên sức lan tỏa lâu dài.

Người có uy tín xã Đắk Wil (bên phải) khuyến khích người dân chủ động học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật canh tác, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bình yên nơi buôn làng vì thế không chỉ được gìn giữ bằng những quy định hay biện pháp quản lý, mà còn được vun đắp từ niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần cùng chịu trách nhiệm vì cộng đồng. Những người có uy tín như bà La Thị Công, ông Y Nuăn Niê KDăm, ông Bàn Giào Trình đang góp phần nối liền ý Đảng với lòng dân, để mỗi người dân cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Wil ngày càng bình yên, no ấm.

Một góc bình yên xã biên giới Đắk Wil

Đắk Wil được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Ea Pô và Đắk Wil trước đây. Địa phương có diện tích hơn 51.516 ha với 13,466 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Hiện xã có hơn 5.415 hộ với hơn 24.470 nhân khẩu, gồm 13 thôn, 2 buôn và 18 dân tộc anh em cùng sinh sống.