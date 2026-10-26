Điểm tựa của đồng bào Raglai ở Hàm Thạnh

Ông Mang Văn Thái trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất lúa với người dân

Gần dân để bà con tin và làm theo

Một buổi sáng ở thôn Hàm Cần 1, xã Hàm Thạnh, ông Mang Văn Thái lại đến thăm hỏi các gia đình trong thôn. Trong những câu chuyện thân tình, ông hỏi han chuyện làm ăn, nhắc bà con chăm lo sản xuất, quan tâm việc học hành của con cháu và cùng nhau giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Không cần những lời lẽ cầu kỳ, ông lựa chọn cách trò chuyện chân thành, gần gũi để bà con hiểu, tin tưởng và cùng làm theo. Những việc làm bình dị ấy đã góp phần làm nên hình ảnh một người có uy tín luôn hết lòng vì cộng đồng Raglai nơi đây.

Dù tuổi đã cao, ông Thái vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện với các gia đình trong thôn. Sinh sống lâu năm tại địa phương, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào Raglai, ông hiểu rằng muốn người dân đồng thuận, trước hết phải tạo dựng được niềm tin. Vì vậy, trong quá trình tuyên truyền, vận động, ông luôn lựa chọn cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình. Những vấn đề thiết thực như sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới hay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đều được ông kiên trì giải thích, vận động.

Qua từng cuộc trò chuyện, ông không chỉ chia sẻ những điều mình biết mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời động viên, tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống.

Ông Phạm Văn Thế, Trưởng thôn Hàm Cần 1, xã Hàm Thạnh cho biết, ông Mang Văn Thái luôn tích cực tham gia các công việc chung của thôn, được bà con tin tưởng, quý mến. Nhờ am hiểu phong tục, tập quán và có mối quan hệ gần gũi với người dân, ông thường xuyên phối hợp với thôn trong công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào tại địa phương.

Ông Mang Văn Thái là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với đồng bào

Phát huy vai trò người có uy tín

Xã Hàm Thạnh hiện có hơn 16.300 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hơn 4.200 người, chiếm khoảng 26% dân số. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Lương Thị Mới, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hàm Thạnh cho biết, những người có uy tín như ông Mang Văn Thái là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với đồng bào DTTS. Bằng sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và am hiểu phong tục, tập quán địa phương, họ góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân; đồng thời vận động bà con đoàn kết, tích cực lao động sản xuất và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những người gần dân, hiểu dân và được dân tin tưởng, các phong trào ở cơ sở có thêm sức lan tỏa, khuyến khích người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên cải thiện cuộc sống.

Bằng những việc làm bình dị nhưng thiết thực, ông Mang Văn Thái đang góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong đồng bào Raglai ở thôn Hàm Cần 1. Sự tận tâm của ông không chỉ thể hiện qua những lời vận động chân tình mà còn ở sự gắn bó với cộng đồng, góp phần xây dựng thôn xóm ngày càng phát triển, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.