Bền bỉ vận động

Bà Giàng Thị Chía có hơn 34 năm gắn bó với công tác xã hội ở cơ sở. Có thời điểm, bà đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò như Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Trưởng ban Công tác Mặt trận; có 3 nhiệm kỳ bà làm đại biểu HĐND xã và 18 năm làm Bí thư Chi bộ thôn. Đặc biệt, 16 năm qua, bà liên tục được tín nhiệm là người có uy tín trong cộng đồng.

Bà Giàng Thị Chía tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế.

Từng trải qua nhiều vị trí, bà Chía hiểu rằng, muốn vận động được đồng bào trước hết phải tạo dựng niềm tin. Bởi vậy, bà luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gần gũi, lắng nghe và tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào. Với bà, tuyên truyền không chỉ là nói cho dân hiểu mà quan trọng hơn là phải kiên trì, chân thành, lấy những việc làm thiết thực để bà con tin tưởng và làm theo.

Nhớ lại những năm trước đây, khi thôn Ngòi Khù (nay là thôn Đạo Viện 3) còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự có thời điểm phức tạp. Một số hộ dân bị các đối tượng xấu lôi kéo, có tư tưởng di cư tự do, bỏ bê lao động sản xuất, khiến đời sống thêm khó khăn, tình làng nghĩa xóm bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, bà kiên trì tìm cách tiếp cận, vận động bà con. Bà lựa chọn tiếp cận phụ nữ trong thôn trước, thông qua các hoạt động của Chi hội phụ nữ để trò chuyện, phân tích, giúp các bà, các mẹ, các chị em hiểu rõ những điều đúng sai, hiểu được những hệ lụy khi nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu. Từ đó, họ tiếp tục vận động chồng, con và người thân trở lại sản xuất, ổn định cuộc sống.

Không chỉ tuyên truyền trong các buổi họp, bà còn đến từng nhà, gặp gỡ từng người để giải thích. Có người chưa thông suốt, bà dành nhiều thời gian trò chuyện, có khi kiên trì thuyết phục cả đêm. Với những gia đình khó khăn, bà dành dụm khoản phụ cấp ít ỏi mua bánh kẹo cho trẻ nhỏ, chút quà cho người già; khi giáp hạt, sẵn sàng cho bà con vay tiền, vay thóc gạo để vượt qua lúc thiếu thốn.

Ông Cư Seo Lùng là một trong những người từng được bà Chía kiên trì vận động. Từ chỗ chưa hiểu rõ bản chất của những lời lôi kéo, ông dần nhận thức được vấn đề, không đi theo tổ chức bất hợp pháp. Ông Lùng chia sẻ: “Được bà Chía tuyên truyền, tôi đã hiểu ra đã bị đối tượng xấu lợi dụng. Tôi tự giác đem nộp những băng đĩa hình, tài liệu trái phép để giao cho Công an. Bà Chía còn hướng dẫn gia đình cách chăn nuôi, giúp các con được đến trường để có cuộc sống tốt hơn”.

Giai đoạn 2016-2017, bà Chía đã tham gia vận động 26 hộ gia đình người Mông không di cư tự do, 127 hộ không nghe theo lời lôi kéo của các đối tượng xấu. Đặc biệt, từ một thôn có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hạn chế, đến nay, thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, tình trạng đói nghèo được đẩy lùi, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng được củng cố.

Nêu gương sáng, mở lối phát triển kinh tế

Không chỉ kiên trì vận động bà con giữ gìn đoàn kết, bà Giàng Thị Chía còn là tấm gương về tinh thần vượt khó, gương mẫu trong lao động sản xuất. Chồng mất sớm, một mình nuôi các con, bà luôn chủ động khắc phục khó khăn, chăm chỉ lao động, phát triển kinh tế gia đình. Từ những kiến thức được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, bà mạnh dạn đưa các giống lúa, ngô năng suất cao vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi.

Bà quan niệm: “Muốn vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất thì bản thân phải làm trước để bà con thấy hiệu quả. Khi tuyên truyền chuyển từ canh tác một vụ sang cấy lúa hai vụ, tôi chủ động thử nghiệm trên 2 sào ruộng của gia đình. Sau khi thu được kết quả khả quan, tôi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống cho những hộ khó khăn để cùng làm theo”.

Bà Giàng Thị Chía tuyên truyền pháp luật tới người dân trong buổi họp thôn.

Với những hộ nghèo thiếu vốn sản xuất, bà chủ động đề xuất với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện để các gia đình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên bà con mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Bản thân bà nhận khoán 4 ha đất trồng rừng, tích cực chăm sóc, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời vận động các hộ khác cùng tham gia nhận khoán, liên doanh trồng rừng với Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn.

Hiệu quả từ mô hình trồng rừng đã tạo thêm niềm tin để người dân làm theo. Ông Sùng Seo Chính chia sẻ: “Nghe theo lời vận động của bà Chía, gia đình tôi đã liên doanh với Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn để trồng rừng. Sau vài năm, gia đình khai thác 1 ha rừng trồng, thu về trên 100 triệu đồng. Có vốn, tôi tiếp tục đầu tư trồng 200 gốc cam Vinh, bưởi Diễn và nuôi 2 con trâu. Năm 2023, gia đình xây dựng được ngôi nhà mới rộng hơn 120 m², tổng trị giá trên 500 triệu đồng”.

Cùng với vận động phát triển kinh tế, bà Chía tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông; thực hiện tốt việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường và quan tâm chăm lo việc học tập của con em. Ông Triệu Trường Giang, Trưởng thôn Đạo Viện 3, xã Trung Sơn cho biết: “Thôn hiện có 186 hộ, 779 nhân khẩu; trong đó, hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, gần 40% đồng bào theo đạo. Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết trong cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng. Với vai trò là NCUT, bà Chía luôn gương mẫu, gần gũi, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, phát huy những giá trị tích cực trong sinh hoạt tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Những đóng góp của bà Chía được các cấp, các ngành ghi nhận. Năm 2023, bà được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; năm 2025, bà được tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tôn vinh, khen thưởng. Bà cũng nhiều lần được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng về thành tích trong công tác vận động quần chúng và bảo đảm an ninh trật tự.

Ở tuổi ngoài 73, bà Giàng Thị Chía vẫn được bà con tin tưởng, tín nhiệm là người có uy tín trong cộng đồng. Với bà, niềm vui lớn nhất là thấy người dân đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, con trẻ được đến trường, thôn bản bình yên. Tấm gương tận tụy, trách nhiệm và cách làm gần dân của bà đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Qua đó, khẳng định vai trò NCUT trong vận động đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết, xây dựng quê hương phát triển.