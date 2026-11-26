Giữa những bản làng vùng cao tỉnh Lào Cai, người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, điểm tựa tinh thần vững chắc của cộng đồng. Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán địa phương, họ tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế.

Toàn tỉnh có 2.286 người uy tín, đây là hạt nhân góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng bản làng ấm no hạnh phúc.

Ông Hoàng Văn Kửu - Trưởng thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh (ngoài cùng bên trái) cùng người dân kiểm tra tuyến đường mới làm.

Ông Lầu A Dếnh (bên trái) người có uy tín trong cộng đồng ở xã Trạm Tấu vận động người dân chăm sóc cây chè đúng kỹ thuật.

Ông Phùng Xuân Hưng - Bí thư chi bộ thôn Khe Trang, xã Sơn Lương (ngoài cùng bên trái) cùng bà con khảo sát, định hướng canh tác và phát triển kinh tế vườn đồi, nâng cao sinh kế bền vững cho hộ gia đình.

Ông Đồng Văn Minh (thôn Pom Ban, xã Tú Lệ) - người có uy tín - kể chuyện về quê hương, nguồn cội và nếp sống văn hóa cho các em nhỏ trong bản.

Bà Quàng Thị Quyên - Chi bộ Tổ dân phố Thanh Lương, phường Cầu Thia (đứng phát biểu) tham gia hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp lại tổ dân phố, phát huy tiếng nói cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Người có uy tín ở thôn Giàng Pằng, xã Sơn Lương trực tiếp trao đổi, tuyên truyền bà con Nhân dân bảo vệ và phát triển vùng chè cổ thụ địa phương.

Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối giữa chính quyền, lực lượng chức năng với Nhân dân, người có uy tín trong cộng đồng luôn tăng cường công tác phối hợp, góp phần đưa thông tin, quy định pháp luật đến gần hơn với từng hộ dân vùng cao.

Thung lũng ruộng bậc thang của xã Púng Luông trù phú trải dài dưới chân núi - thành quả từ sự đồng thuận, chung sức giữ đất, giữ rừng và vươn lên thoát nghèo của bà con cùng người có uy tín trong bản.