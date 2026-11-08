Điểm tựa công lý của những mảnh đời yếu thế

Thấu hiểu điều đó, năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục chỉ đạo sát sao Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh tập trung đồng hành, thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Trung tâm đã và đang trở thành nơi “thắp lửa”, mang ánh sáng công lý đến những mảnh đời yếu thế.

Một buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại xã Thành Công của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên (tháng 4-2026).

Hướng về cơ sở

Ông Phạm Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Để chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, hàng loạt kế hoạch triển khai thực chính sách TGPL dành cho người yếu thế được Ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành.

Ngành Tư pháp đã tập trung chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan, "gõ cửa" từng địa bàn khó khăn, hiện thực hóa các kế hoạch bằng hành động cụ thể.

Ví dụ như, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4), không chỉ dừng lại ở truyền thông đại chúng, những bước chân của các trợ giúp viên pháp lý đã in dấu khắp các bản làng, ngõ xóm để tuyên truyền.

Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Hội Người mù tỉnh; Hội Người mù các xã Phú Bình, Kha Sơn, Tân Thành; với trung tâm bảo trợ và UBND các xã vùng cao như Đồng Phúc, Văn Lang, Nghĩa Tá, Na Rì, Cường Lợi... Trung tâm đã tổ chức thành công 7 chương trình truyền thông chuyên đề.

Hơn 100 lượt người khuyết tật đã được trực tiếp lắng nghe, trò chuyện để giảm sự tự ti. Quyền lợi của người khuyết tật được giải thích một cách giản dị, gần gũi, giúp bà con hiểu rằng, trong thế giới của luật pháp, họ luôn được bảo vệ.

Tận tâm trong từng lời tư vấn, công tâm trước tòa án

Giá trị nhân văn sâu sắc nhất của công tác TGPL được minh chứng sinh động qua chất lượng trợ giúp từng vụ việc cụ thể. Đối với một người bình thường, việc tranh chấp đất đai hay làm thủ tục hộ tịch đã phức tạp; đối với người yếu thế, đó là cả một hành trình gian nan.

Tính đến cuối tháng 10-2026, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã thụ lý và bảo vệ thành công 34 vụ việc TGPL dành riêng cho người khuyết tật. Bằng sự kiên trì và tấm lòng đồng cảm, các trợ giúp viên pháp lý đã tham gia tố tụng 23 vụ việc, sát cánh cùng đối tượng tại các phiên tòa, đưa ra những luận điểm sắc bén để bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, giúp hội đồng xét xử có những phán quyết thấu tình, đạt lý; 10 vụ việc tư vấn pháp luật đã kịp thời cởi bỏ những nút thắt trong lòng người dân về đất đai, hôn nhân gia đình, hộ tịch hay các chế độ chính sách cho người yếu thế; 1 vụ việc đại diện ngoài tố tụng, thay mặt đối tượng thực hiện các thủ tục cần thiết, giảm bớt gánh nặng đi lại cho bà con.

Con số 100% yêu cầu được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí, đúng quy định không chỉ là một chỉ tiêu đạt được, mà đó là niềm vui, là những giọt nước mắt hạnh phúc của người yếu thế khi công lý được thực thi, quyền lợi được hoàn trả.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, tại một buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (tháng 4-2026).

Nhịp cầu công nghệ xóa nhòa khoảng cách

Năm 2026 cũng đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ số nhằm phục vụ nhân dân. Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, chia sẻ: Ý thức được khó khăn trong việc di chuyển của người khuyết tật, người yếu thế, Trung tâm đã đẩy mạnh số hóa hồ sơ, vận hành hiệu quả đường dây nóng và ứng dụng TGPL trên điện thoại di động. Nhờ đó, dù ở bất cứ bản làng xa xôi nào, chỉ cần một cuộc gọi hay một điểm chạm, người yếu thế đã có thể kết nối ngay với chuyên gia pháp lý.

Song song với dòng chảy công nghệ, mạng lưới thông tin truyền thống vẫn được chăm chút. Bảng thông tin, tờ gấp pháp luật và danh sách các trợ giúp viên được niêm yết trang trọng, công khai từ các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam đến UBND các xã, phường và ngay tại các cơ sở kinh doanh của người khuyết tật, người yếu thế. Công lý luôn hiện hữu, dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm.

Hướng tới hành trình trọn vẹn hơn

Dẫu đã đạt được những kết quả đáng trân trọng, nhưng vẫn còn nhiều điều băn khoăn, trăn trở. Nguồn kinh phí chuyên biệt dành riêng cho công tác TGPL người yếu thế còn hạn hẹp, phần lớn vẫn phải lồng ghép vào các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật chung; nguồn nhân lực còn thiếu...

Để hành trình đồng hành cùng người yếu thế vững vàng và bền bỉ hơn, ngành Tư pháp tỉnh đã và đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp, khả thi để trình UBND tỉnh có những điều chỉnh phù hợp. Đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác TGPL dành cho người yếu thế.

Sự quan tâm, sẻ chia ấy chắc chắn sẽ là bệ đỡ vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với những người yếu thế, giúp họ luôn tự tin bước qua nghịch cảnh, hướng tới một cuộc sống bình đẳng và hòa nhập trọn vẹn.

Với bản chất là một chính sách xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, TGPL không chỉ hỗ trợ các nhóm yếu thế giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc sống mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường niềm tin của người dân đối với các cơ quan nhà nước và hệ thống tư pháp.

Trợ giúp pháp lý là một chính sách xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Trợ giúp pháp lý hoạt động như một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ mọi công dân được tiếp cận công lý một cách công bằng, bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương (như người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa…) không bị tụt hậu hay chịu thiệt thòi về mặt pháp lý, không bị hạn chế bởi điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh xã hội.