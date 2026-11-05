Điểm tựa cho thanh niên Vĩnh Long lập thân, lập nghiệp trên quê hương

Anh Lê Minh Kiên bên cơ sở sản xuất của mình. (Ảnh: CTV)

Đối với đoàn viên, thanh niên khi bước đầu khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất thường ngoài những ý tưởng hay khát vọng phần lớn chính là nguồn vốn đầu tư. Nhận thức rõ điều đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp triển khai hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi, trọng tâm là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Mở lối khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương

Từ nguồn vốn chuyển giao của ngân hàng chính sách, nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã ra đời và phát triển ổn định, giúp họ tự tin lập thân, lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Huỳnh Quốc Tường, ngụ ấp Thanh Long, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long là một trong những điển hình. Năm 2021, anh Tường bắt tay vào xây dựng mô hình kinh doanh các thiết bị công nghệ, điện tử, camera và cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Nhờ tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách, anh có thêm điều kiện nhập hàng hóa, duy trì dòng tiền và từng bước mở rộng quy mô hoạt động.

Anh Huỳnh Quốc Tường chia sẻ: “Trước đây tôi cũng tính lập nghiệp ở phương xa, nhưng sau đó nhờ biết tới nguồn vốn chính sách, tôi quyết định vay vốn và ở lại địa phương phát triển kinh tế, vừa gần gũi gia đình, vừa đóng góp cho quê hương. Nguồn vốn này rất thiết thực, hỗ trợ thanh niên mở rộng mô hình kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình”.

Anh Huỳnh Quốc Tường lập nghiệp trên quê hương nhờ đồng vốn tín dụng. (Ảnh: CTV)

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực dịch vụ-công nghệ, đồng vốn ưu đãi còn tiếp sức cho các thanh niên nông thôn nâng tầm nông sản địa phương. Trường hợp của anh Lê Minh Kiên cùng ngụ xã Thành Thới là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến từ sản xuất thủ công sang quy mô hàng hóa hiện đại.

Khởi nghiệp từ năm 2023 với cơ sở sản xuất chuối sấy, dù sản phẩm đạt chất lượng tốt nhưng năng suất ban đầu của cơ sở anh Kiên khá khiêm tốn do làm thủ công. Đến năm 2025, qua sự tư vấn và đồng hành của Đoàn Thanh niên, anh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 200 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Từ nguồn kinh phí này, anh Kiên đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, giúp nâng cao năng suất và đa dạng hóa sản phẩm.

Đến nay, cơ sở của anh Kiên đã phát triển được 6 dòng sản phẩm từ chuối, khoai lang, khoai môn, cung cấp ổn định cho các đại lý và mối sỉ trong lẫn ngoài tỉnh. “Nhờ nguồn vốn đó, tôi có cơ hội tự lập thân, lập nghiệp, chuyển từ làm thủ công sang dùng máy móc hiện đại, nâng cao năng suất rõ rệt”, anh Lê Minh Kiên phấn khởi cho biết.

Đồng hành toàn diện, phát huy hiệu quả dòng vốn

Để dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả, công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu của thanh niên luôn được tổ chức Đoàn các cấp đặc biệt coi trọng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thành Thới cho biết: “Đoàn Thanh niên xác định nguồn vốn chính sách là động lực quan trọng để thanh niên phát triển kinh tế. Chúng tôi chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền địa phương và các tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát những đoàn viên có nhu cầu thực sự để hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã phát huy tốt mô hình, thực hiện hiệu quả công tác khởi nghiệp”.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở khâu giải ngân. Nhằm giúp thanh niên quản lý và sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đi kèm.

Anh Lê Minh Kiên bên cơ sở sản xuất của mình. (Ảnh: CTV)

Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập và làm chủ kinh tế. Để vốn vay phát huy hiệu quả lâu dài, Tỉnh Đoàn chú trọng gắn việc hỗ trợ vốn với các hoạt động đồng hành như: tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, hướng dẫn phương án sản xuất-kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả ra toàn tỉnh”.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang thể hiện tính đúng đắn, nhân văn của các chương trình an sinh xã hội. Việc giải ngân vốn vay ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng không chỉ giải quyết bài toán thiếu vốn ban đầu mà còn tạo niềm tin, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ.

Đến nay, nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ sau khi được tiếp sức đã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho bản thân, gia đình và nhiều lao động tại địa phương. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tình trạng thanh niên rời quê hương đi tìm việc làm xa, góp phần giữ chân lực lượng lao động trẻ có trình độ, nhiệt huyết ở lại xây dựng quê nhà ngày càng giàu đẹp.